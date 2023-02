Người đang cố phá tảng băng kìm hãm DC

Vũ trụ điện ảnh DC chính thức có định hướng rõ ràng sau khi James Gunn và Peter Safran công bố loạt dự án tiềm năng. Bộ đôi cũng đính chính một số thông tin gây tranh cãi vừa qua.

Tương lai Gal Gadot bỏ ngỏ trong bản kế hoạch của James Gunn. Ảnh: The New Yorker.

Sau 3 tháng kể từ thời điểm được bổ nhiệm là giám đốc điều hành DC Studios, James Gunn và Peter Safran có buổi ra mắt các dự án tái khởi động Vũ trụ điện ảnh DC (DCU). Bản kế hoạch được công bố gồm 10 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Chương đầu tiên có tựa đề “Gods & Monsters” (tạm dịch: Thần và Quái vật).

Loạt nhân vật thương hiệu như Superman, Batman, Robin, Supergirl là những siêu anh hùng được làm mới để phù hợp với định hướng của James Gunn. Các dự án truyền hình có nhiều điểm mong chờ với sự xuất hiện của Green Lantern hay tiền truyện về Wonder Woman. Theo đó, DC Studios dự kiến cho phát hành 2 tác phẩm điện ảnh và 2 series trên hệ thống HBO Max mỗi năm.

Bữa tiệc “Thần và Quái vật” có đủ hấp dẫn?

Theo những gì James Gunn công bố, Superman: Legacy, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow hay The Authority là những dự án khiến người hâm mộ háo hức. Phiên bản tái khởi động Superman kể về khó khăn của Clark Kent trong việc cân bằng giữa đời sống siêu anh hùng và cá nhân. The Brave and the Bold khai thác mối quan hệ giữa Batman và cậu con trai Damian Wayne.

Thực tế, James Gunn có khởi đầu khá chắc chắn khi khai thác các nhân vật cốt lõi trong Vũ trụ DC. Tại buổi gặp gỡ cùng ban lãnh đạo Warner Bros. với giới truyền thông, James Gunn đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về hiện trạng DC khi ông và Peter Safran tiếp quản. Ông cũng mạnh mẽ chỉ trích những người tiền nhiệm khi thiếu trách nhiệm và tâm huyết khi gây dựng DC.

“Như mọi người đã biết, lịch sử DC khá lộn xộn. Chúng ta có Arrowverse. Trong đó, DCEU bị chia tách khi Joss Whedon thực hiện Justice League và rồi Zach Snyder công bố phiên bản của mình. Ngoài DCEU, chúng ta có Superman and Lois, vũ trụ Batman của Matt Reeves. Nhiều dự án khác nhau đã được phát triển. Thời điểm tôi tham gia DC, thực hiện The Suicide Squad, phát triển series Peacemaker, mọi thứ đều bộc phát và chưa được định hướng rõ ràng”, Gunn phát biểu.

Kỷ nguyên của Zack Snyder chính thức khép lại, dưới góc độ khách quan đó là khoảng thời gian hỗn loạn, tăm tối nhất Vũ trụ điện ảnh DC từng trải qua. Sự nuối tiếc đến từ việc người hâm mộ mong đợi nhiều hơn ở dàn diễn viên chất lượng như Henry Cavill, Ben Affleck, The Rock hay Gal Gadot. Họ cho rằng khó có thể thay thế loạt gương mặt quen thuộc đã gắn bó trong nhiều năm qua.

Tác phẩm Superman: Legacy là dự án tái khởi động được James Gunn đầu tư tâm huyết. Ảnh: IGN.

Trước khi chương đầu tiên “Thần và Quái vật” được công bố, James Gunn tự tin ông và Peter Safran đã chuẩn bị kế hoạch lên tới 10 năm cho DCU. Suốt khoảng thời gian qua, người hâm mộ như đi trên chuyến tàu lượn trước những thay đổi mang tính táo bạo. Henry Cavill chia tay Superman, tương lai bỏ ngỏ của Black Adam (The Rock) hay Wonder Woman (Gal Gadot).

Vì lẽ đó, James Gunn và Peter Safran đã toan tính cẩn thận từng đường đi nước bước, đồng thời hạn chế việc đốt cháy giai đoạn. Gánh vác trên vai sự kỳ vọng từ người hâm mộ là điều không dễ. Tuy nhiên, bộ đôi vẫn đảm bảo vũ trụ siêu anh hùng được xây dựng mang đậm triết lý của họ.

“Một trong những chiến lược của chúng tôi là sử dụng các nhân vật cốt lõi như Batman, Superman, Wonder Woman. Chúng tôi tận dụng họ để giới thiệu các nhân vật ít được biết tới. Mọi thứ sẽ giống như Guardians Of The Galaxy theo một cách nào đó. Lấy ví dụ về The Authority, đó là ý tưởng ngoạn mục cho một bộ phim hoàn toàn khác về siêu anh hùng. Bởi bộ phim liên kết trực tiếp tới Superman. Sử dụng thương hiệu làm đòn bẩy là cách của chúng tôi”, Gunn chia sẻ.

Lời hứa của Gunn về việc mọi dự án kể “Thần và Quái vật” sẽ có lộ trình phát triển và thống nhất dường như chưa đủ hấp dẫn. Bộ đôi giám đốc điều hành kịp nhận ra điểm yếu đó là các nhân vật DC chưa được đầu tư chỉn chu về cốt truyện. Chính James Gunn thừa nhận câu chuyện và cách dẫn dắt là điều đầu tiên mà ông muốn cải thiện.

Vũ trụ DC vẫn nằm gọn trong màn sương

Trước khi mọi thứ chính thức được thực hiện, vẫn còn đó loạt tác phẩm như Shazam! Fury of the Gods, The Flash hay Aquaman and the Lost Kingdom. Theo đó, James Gunn đưa ra những chia sẻ về khối nhân vật tiềm năng còn sót lại từ thời kỳ cũ. Tin đồn Jason Momoa đóng vai Lobo cũng bị dập tắt khi Gunn tiết lộ không có việc một diễn viên thủ vai 2 nhân vật trong vũ trụ của ông.

“Đó là các nhân vật thú vị. Không có gì ngăn cản bất kỳ nhân vật hay diễn viên nào trở thành một phần của DCU. Chúng tôi sẽ kết hợp các nhân vật trong quá khứ, nhưng việc tuyển chọn diễn viên mới vẫn diễn ra. Đối với tôi, The Flash là một trong những tác phẩm siêu anh hùng vĩ đại nhất được thực hiện”, ông nói.

Bộ đôi giám đốc DC Studios nhiều lần nhấn mạnh về khai thác cốt truyện và tính liên kết giữa các nhân vật, song rất khó để nhìn rõ tương lai Vũ trụ DC bị bao phủ bởi màn sương từ quá khứ. Sự kỳ vọng của người hâm mộ là có giới hạn, James Gunn và Peter Safran cần đột phá, phá tan tảng băng kìm hãm vũ trụ siêu anh hùng này trong nhiều năm qua.

Đối thủ trực tiếp của DC là Marvel cũng mới bước sang một chương khác. Đây là cơ hội để James Gunn cùng DC Studios không chỉ cạnh tranh sòng phẳng mà còn nắm thế chủ động trong dòng phim siêu anh hùng.

Bom tấn The Flash nhận lời khen ngợi và đánh giá cao từ James Gunn. Ảnh: Warner Bros..

Đi cùng một nửa chương "Thần và Quái vật” là những lời hứa và tuyên bố mạnh bạo từ James Gunn. Một tinh thần cầu thị và nghiêm túc là điều đáng ghi nhận. Trên thực tế, hành động vẫn luôn được đánh giá cao hơn lời nói. Đạo diễn The Suicide Squad cam kết sẽ có những sự điều chỉnh dựa trên phản hồi từ người hâm mộ và giới quan sát, quan trọng là Vũ trụ DC đã có một con đường cho riêng mình.

"Khán giả đã quen thuộc với việc dự án được ấn định ngày ra mắt quá sớm và những bộ phim đó được thực hiện bất kể điều gì. Bản chất tôi là một biên kịch và chúng tôi sẽ không làm phim trước khi kịch bản hoàn thành. Chúng tôi sẽ không làm phim và bỏ hàng trăm triệu USD cho tác phẩm mà kịch bản còn chưa được hoàn thiện. Tôi đã thấy điều này lặp lại nhiều lần, đó là một mớ hỗn độn. Tôi nghĩ đó là lý do chính khiến chất lượng phim ngày nay giảm sút so với 30 năm trước", Gunn nhấn mạnh.

Thành công vang dội từ Joker của Todd Phillips đến The Batman của Matt Reeves cho thấy thị hiếu khán giả đã thay đổi. Giờ đây, người hâm mộ đã không còn mặn mà với các phân cảnh hành động, kỹ xảo trong phim siêu anh hùng. Cân bằng giữa xây dựng nhân vật và hành động, kỹ xảo chưa bao giờ là dễ đối với bất kỳ hãng phim nào. Bên cạnh đó, James Gunn cũng lưu ý tới bài toán thương mại, một trong những thước đo để đánh giá một tác phẩm có chất lượng hay không.