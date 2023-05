Người dân vây bắt 2 người giật dây chuyền của phụ nữ đi bộ

Hai phụ nữ đang đi bộ thể dục thì 2 hai thanh niên đi xe máy giật dây chuyền. Nghi phạm sau đó bị người dân vây bắt, giao công an xử lý.

Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Xinh và tang vật.

Ngày 23/5, đại diện lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hai đối tượng Trần Văn Hoàng (quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Xinh (quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 22/5, 2 phụ nữ đang đi bộ thể dục trên đường C1 (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân cùng các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp đã truy đuổi, vây bắt được 2 nghi phạm rồi giao công an địa phương xử lý.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai tên Trần Văn Hoàng (quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Xinh (quê Quảng Nam). Họ thừa nhận hành vi giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đi bộ trên đường. Do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên Hoàng và Xinh cùng nhau đi cướp giật tài sản.