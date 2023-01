Người dân Ukraine được khuyến cáo tiết kiệm điện

Các nhà cung cấp năng lượng Ukraine đang khuyến nghị người dân tiết kiệm điện trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông bắt đầu hạ thấp, khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng cao.

Một khu vực ở thủ đô Kyiv mất điện hôm 16/12. Ảnh: Reuters.

Sau khi nhiệt độ duy trì ở mức 10 độ C trong dịp Giáng sinh và năm mới, nhiệt độ tại Ukraine bắt đầu giảm. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ hạ xuống -11 độ C tại Kyiv và -18 độ C ở miền Đông, theo Reuters.

"Trong tương lai gần, nhiệt độ sẽ giảm mạnh, khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng nhanh", công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo thông báo.

Hệ thống năng lượng Ukraine hiện không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân do thiệt hại cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, nhà chức trách Ukraine hiện mất kiểm soát một số cơ sở sản xuất năng lượng quan trọng, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

"Xin hãy sử dụng điện thông minh, luân phiên sử dụng các thiết bị tốn nhiều năng lượng. Điều này sẽ giúp giảm tải cho hệ thống năng lượng và giảm nhu cầu tiêu thụ", công ty Ukrenergo cho biết.

Yaroslav Zheleznyak, nghị sĩ quốc hội Ukraine, cho biết khoảng 670.000 máy phát điện đã đươc nhập khẩu trong năm 2022 để giải quyết bài toán năng lượng.