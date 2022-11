Người dân tử vong khi lao vào ổ gà, ai phải chịu trách nhiệm

Theo luật sư, Sở GTVT TP.HCM phải bồi thường nếu xác định việc đường xấu là nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Ngược lại, nếu lỗi thuộc về nạn nhân, Sở GTVT không phải chịu trách nhiệm.

Tối 5/11, người đàn ông 50 tuổi lái xe máy tới trước số nhà 139 đường 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM), thì lao vào "ổ gà" và ngã xuống đường. Sau đó, người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi.

Trường hợp này, ai có thể phải chịu trách nhiệm với cái chết của nạn nhân?

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: A.H.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình) cho biết theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, một trong những căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là việc có yếu tố lỗi dẫn tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác bị xâm phạm. Khi đó, người có lỗi phải bồi thường thiệt hại trong phạm vi lỗi do mình gây ra theo nguyên tắc ai gây ra thiệt hại hoặc là chủ sở hữu vật gây thiệt hại, thì người đó phải bồi thường.

Đối chiếu trường hợp này, ông Hùng cho biết vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường số 1 thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Căn cứ quy định về quản lý, bảo trì đường bộ tại Luật Giao thông đường bộ 2008, trách nhiệm duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông này thuộc về Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Luật sư nhìn nhận cần làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên. Theo đó, nếu nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra là do sự cố, hư hỏng đường giao thông, trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thuộc về Sở GTVT TP.HCM. Trường hợp nguyên nhân vụ tai nạn do tình huống bất khả kháng hoặc do nạn nhân không tuân thủ luật giao thông, không quan sát biển cảnh báo nguy hiểm, thì Sở GTVT sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra.

Dưới góc độ hình sự, ông Hùng cho biết với việc đường có "ổ gà" gây hậu quả nghiêm trọng là làm một người chết, tùy thuộc kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án Vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông (Điều 281) hoặc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360) tại Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo thẩm quyền.

Trường hợp phát hiện có cá nhân sai phạm, mức án mà người phạm tội có thể đối mặt sẽ lần lượt là 3 và 5 năm tù cùng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến 5 năm.