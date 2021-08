Người dân từ TP.HCM đổ về miền Tây, công an thắt chặt kiểm soát

Trước tình trạng người dân đổ về miền Tây, Công an huyện Bình Chánh đề xuất Công an TP.HCM chỉ đạo kiểm soát chặt, không để người dân đi qua địa phương này.

Ngày 1/8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin về việc một số nhóm người vi phạm quy định giãn cách xã hội, tự phát về quê gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như mất an ninh trật tự.

Huyện Bình Chánh là cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Những ngày qua, địa phương này ghi nhận nhiều nhóm chạy xe máy để về miền Tây. Tuy nhiên, tỉnh Long An có quy định không cho người dùng xe cá nhân đi vào hoặc đi qua địa bàn nên gây ùn tắc tại khu vực huyện Bình Chánh.

Cố vượt chốt kiểm soát

Khoảng 10h30 ngày 30/7, 38 người đi trên 23 xe máy hướng từ quận Bình Tân về tỉnh Long An. Khi nhóm người đến chốt Bùi Thanh Khiết - quốc lộ 1, thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, lực lượng làm nhiệm vụ đã thuyết phục và số người này quay đầu về.

Cùng thời điểm trên, tại chốt quốc lộ 1 - Hưng Nhơn (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), tổ kiểm soát phát hiện 18 người đi trên 9 xe gắn máy hướng từ quận Bình Tân về Long An nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm người trên không chấp hành hiệu lệnh đồng thời phản đối về việc chốt chặn.

Lúc này lực lượng làm nhiệm vụ phát loa giải thích và yêu cầu nhóm người quay về nơi cư trú nhằm chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Lực lượng chức năng vận động người dân quay về nơi cư trú. Ảnh: T.L.

Theo Công an huyện Bình Chánh, đây chỉ là 2 trong nhiều nhóm người dân tự phát về quê bằng xe máy. Khi được lực lượng chức năng giải thích, nhiều người đã tuân thủ nhưng cũng có trường hợp cố tình chống đối.

Cụ thể, 14h30 cùng ngày, khoảng 30 người đi trên 15 xe máy theo hướng từ quận Bình Tân về Long An. Khi đến chốt kiểm soát tại quốc lộ 1 - Hưng Nhơn, nhóm này không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và vượt chốt chạy về hướng Long An.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã thông báo cho các chốt trên tuyến quốc lộ 1 phối hợp ngăn chặn. Khi nhóm người đến chốt quốc lộ 1 – Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc) thì bị cảnh sát chặn lại, mời hơn 30 người vào đình Tân Túc.

Qua làm việc, nhóm người trên khai báo ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP Thủ Đức, quận Bình Tân (TP.HCM) và đang trên hành trình về quê ở miền Tây. Công an đã vận động, giải thích và người dân đồng ý quay lại nơi xuất phát. Trong đó, có 5 trường hợp không chấp hành và bị xử phạt 15 triệu đồng mỗi người.

Trước tình trạng người dân đổ về quê, gây ùn ứ ở các chốt kiểm dịch, Công an huyện Bình Chánh đề xuất Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, công an 21 quận, huyện kiểm soát chặt chẽ người dân qua lại các chốt chặn, không để dồn về Bình Chánh gây mất ổn định về an ninh trật tự.

Kêu gọi miễn giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến nhiều công ty, doanh nghiệp buộc phải ngừng sản xuất kinh doanh, cắt giảm tối đa nhân công dẫn đến tình trạng nhiều người lao động tạm thời ngừng việc.

Trước tình hình đó, Công an huyện Bình Chánh đã thành lập nhiều đoàn công tác trao tặng gạo, mì gói cùng hàng trăm phần quà đến những trường hợp khó khăn.

Công an huyện Bình Chánh huy động gạo, mì gói để tặng cho các trường hợp khó khăn. Ảnh: T.L.

Theo Công an huyện Bình Chánh, phần lớn công nhân, người lao động xa nhà có đời sống khó khăn và mong muốn quay về quê hương.

“Nhằm hạn chế tình trạng người dân tự phát trở về quê gây lây lan dịch bệnh Covid-19, công an huyện đề xuất tổ chức vận động tuyên truyền, hỗ trợ miễn giảm tiền thuê nhà trọ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm ở nơi cư trú”, đại diện Công an huyện Bình Chánh nói.

Ngoài ra, huyện Bình Chánh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tập hợp danh sách công nhân, người lao động có nguyện vọng trở về quê. Sau đó, các đơn vị sẽ trao đổi với chính quyền địa phương nơi công nhân, người lao động thường trú để tổ chức tiếp nhận và đưa họ về quê bằng phương tiện vận tải hành khách tập trung.