Người dân truy đuổi, vây bắt 2 tên trộm chó chuyên nghiệp lúc nửa đêm

Chạy một đoạn đường khá dài, do tuyến đường ngắn và hết lối thoát, 2 tên trộm chó ở Long An đành thúc thủ.

Sáng 24/4, Công an huyện Bến Lức (Long An) đang phối hợp cùng Công an xã Nhựt Chánh làm rõ, xử lý 2 kẻ trộm chó bị người dân bắt quả tang.

Theo công an, việc trang bị công cụ chuyên bắn chó, đồng thời che biển số xe cho thấy họ đã có nhiều kinh nghiệm trong gây án.

Luân, Dũng bị bắt quả tang khi đang đi dùng súng bắn trộm chó.

Theo đó, khoảng 1h30 ngày 21/4, 2 người đàn ông đi xe máy lượn nhiều vòng trên đường tỉnh 832 (đoạn qua khu dân cư Thanh Yến thuộc ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). Khi chúng vừa đưa súng tự chế kích điện để bắn một con chó trước cửa một nhà ven đường thì bị người dân phát hiện.

Nghe tiếng tri hô, dân địa phương cùng lực lượng dân phòng đang làm nhiệm vụ tuần tra nhanh chóng phối hợp truy đuổi. Chạy một đoạn đường khá dài quẹo vào lộ đan, do tuyến đường ngắn, chúng hết lối thoát đành thúc thủ.

Tang vật thu giữ gồm 5 con chó (trọng lượng gần 60 kg), súng kích điện, một số thuốc bả chó, dao tự chế...

Hai người đó được bàn giao cho Công an xã Nhựt Chánh.

Tại công an xã, cả hai lúc đầu khai báo gian dối tên họ, nơi ở, nghề nghiệp. Một thì khai quê tận Sóc Trăng, sống lang thang gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thẩm tra lại lịch.

Đến trưa 23/4, cả 2 mới thành khẩn khai là Nguyễn Tấn Luân (38 tuổi, ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) và Nguyễn Hoàng Dũng (36 tuổi, ở TP Tân An).

Chúng cho biết đã bắn được số chó trên ở xã Thạnh Đức và Nhựt Chánh, đang tiếp tục "đi săn" thì bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, khu vực 2 xã Thạnh Đức và Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) gần một tháng nay liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân.