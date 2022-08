Người dân Trung Quốc vào hang ăn lẩu giữa nắng nóng lịch sử

Người dân ở các tỉnh phía tây nam của Trung Quốc đang sáng tạo ra nhiều cách để chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục có nhiệt độ vượt hơn 40 độ C.

Một số nhà ga xe lửa ở các địa phương đã tắt bớt đèn để tiết kiệm điện. Nhiều bức ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy hành khách ở thành phố Trùng Khánh ngồi trong toa tàu tối đen và bước xuống sân ga, đi trên những con đường cũng thiếu ánh sáng.

Để tiết kiệm điện, các văn phòng chính quyền ở Tứ Xuyên được yêu cầu giữ mức nhiệt độ của điều hòa không thấp hơn 26 độ C. Trong khi đó, chính quyền Trùng Khánh yêu cầu các công ty công nghiệp hạn chế sản lượng, ít nhất là đến ngày 1/9, theo BBC.

Thực hiện yêu cầu tiết kiệm điện, một số công ty đã sử dụng các khối đá lớn để giúp hạ nhiệt trong văn phòng làm việc.

Những người ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên cũng tìm đến các nhà hàng được phục vụ trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất và trong hang để tránh nóng.

Thực khách ăn lẩu trong một hầm trú ẩn có từ giai đoạn Thế chiến II ở Trùng Khánh. Ảnh: AP.

Các nhà hàng "lẩu hang động" thường được thực khách lui tới trong những tháng mùa hè vì nhiệt độ dưới lòng đất mát hơn. Tuy nhiên, các nhà hàng này giờ đây đã trở thành địa điểm ăn uống chính của người dân khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng.

Nhiệt độ tại nhà hàng lẩu trong hang động thường là 16 độ C, mát hơn nhiều so với nhiệt độ 42 độ C bên ngoài.

Nhiều người khác tìm nơi trú ẩn trong các đường hầm, trải chiếu nằm trên nền đất hoặc treo võng vào các thanh xà để ngả lưng.

Nhiều nông dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt nắng nóng này. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nông dân nuôi gà ở Tứ Xuyên đã bật khóc khi toàn bộ đàn gà của bà chết sau một đêm nóng bức do mất điện.

Cũng tại Tứ Xuyên, cơn mưa lớn bất ngờ trong đêm hôm 25/8 đã khiến 30.000 người phải sơ tán, theo CCTV.

Đợt nắng nóng kéo dài đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng cường độ của đợt nắng nóng lần này có thể khiến đây trở thành một trong những đợt nóng tồi tệ nhất được ghi nhận trong lịch sử.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết nắng nóng sẽ tiếp tục trong ít nhất ba ngày tới tại khu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh cũng như các tỉnh xung quanh thành phố Thượng Hải.