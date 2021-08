Người dân TP.HCM xếp hàng từ 4h30 đợi siêu thị mở cửa

Tại cửa hàng tiện lợi GS25 thuộc chung cư New City (Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) quầy rau quả hầu như trống lúc 6h45. Nhân viên cho biết siêu thị mở cửa từ 6h, với tình trạng đã hết thịt và rau do hàng mới chưa kịp về.Trước đó, ngày 20/8, TP.HCM chính thức thông báo người dân sẽ thực hiện yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" từ 23/8. Theo đó, trong 2 tuần tới, 100% nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM do lực lượng chức năng đảm nhiệm phân phối. Tuy nhiên, nhiều người dân có tâm lý lo lắng vẫn đổ xô đến các điểm mua sắm thu gom thực phẩm dẫn đến tình trạng tập trung đông người, hết hàng cục bộ.