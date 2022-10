Người dân TP.HCM hài lòng sau khi lái thử VinFast VF 8

Anh Minh Sơn chia sẻ vợ anh vốn thích xe điện VinFast khi đi thử VF e34 của bạn, nhưng do nhu cầu cần một chiếc ôtô lớn hơn nên đã nhắm VF 8. Theo anh, VF 8 là lựa chọn đáng mua, đặc biệt là với người yêu thích công nghệ. “Giá lăn bánh của VF 8 đang tốt do được hưởng một loạt ưu đãi, trong khi chi phí vận hành xe điện lại tiết kiệm hơn hẳn xe xăng. Các dịch vụ hậu mãi của VinFast cũng được đánh giá là tốt bậc nhất thị trường, cộng với hạ tầng trạm sạc ngày càng phủ rộng, không có lý do gì để tôi không mua VF 8 ngay lúc này”, anh Sơn chia sẻ.