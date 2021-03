Người dân TP.HCM đổ xô đi làm CCCD gắn chip ngày chủ nhật

Sáng 14/3, hàng chục người đến trụ sở Công an quận Tân Bình (TP.HCM) để làm thẻ CCCD gắn chip. Nhiều người đi từ sáng sớm, bốc số và chờ đợi.

Ông Lại (ngụ quận Tân Bình) tranh thủ đi sớm nên may mắn bốc được số thứ tự 20. “Tôi nghe nói CCCD có nhiều tiện ích cho người dùng. Nó cũng giúp cho việc quản lý công dân của ngành chức năng hiệu quả hơn. Khi nhận được thông báo, tôi khẩn trương đi làm”, ông Lại chia sẻ.

Bà Tịnh (ngụ quận Tân Bình) cho biết thủ tục làm thẻ CCCD khá đơn giản. "Cán bộ công an khá nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ nên những người lớn tuổi như tôi không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu”, bà Tịnh nói.

Chị Nguyễn Đào Phương Uyên (21 tuổi, ngụ Bình Tân) đến Công an quận Tân Bình làm thẻ CCCD gắn chip. Chị Uyên ngày thường đi làm nên khi biết công an làm việc ngày chủ nhật, chị và người thân rủ nhau đi làm thẻ.

Chị Trịnh Thu Hòa (áo sọc, 46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng chồng và 2 con tranh thủ đi làm CCCD vào chủ nhật. Do con trai chị chưa đủ 14 tuổi, cán bộ chỉ làm hồ sơ cấp thẻ cho 3 thành viên.

Số lượng người dân cấp đổi thẻ CCCD gắn chip đông nên khối lượng công việc của cán bộ Công an quận Tân Bình rất lớn. Họ rất khẩn trương để giải quyết từng hồ sơ cho người dân, đồng thời luôn phải tập trung để tránh xảy ra sai sót. Một cán bộ cho biết việc cấp đổi CCCD gắn chip được Công an quận Tân Bình triển khai cả ngày, đêm lẫn ngày cuối tuần. Cảnh sát làm việc tại trụ sở chính và lập nhiều tổ lưu động để đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, đến trước ngày 1/7, cả nước sẽ hoàn thành kế hoạch cấp 50 triệu căn cước công dân (CCCD). Để kịp tiến độ, Công an TP.HCM đã triển khai đến các đơn vị nghiệp vụ và công an quận, huyện làm việc xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật, kể cả buổi tối.

Theo Công an TP.HCM, địa phương hiện có gần 4,2 triệu nhân khẩu thường trú và tạm trú, từ 14 tuổi trở lên nằm trong diện cấp CCCD. Tính đến ngày 10/3, Công an TP đã thu nhận gần 129.000 hồ sơ cấp đổi CCCD gắn chip cho người dân.