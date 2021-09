Người dân TP.HCM có thể đăng ký nhận cứu trợ qua ứng dụng di động

Người dân tại TP.HCM có thể tải ứng dụng "An Sinh" để đăng ký nhận túi an sinh, tiền hỗ trợ và ứng dụng "Giúp tôi" để kết nối với các bác sĩ, nhận tư vấn điều trị F0 tại nhà.

Trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 1/9, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết đường link Google Form để người dân đăng ký nhận cứu trợ đã quá tải. Do đó, Trung tâm An sinh TP.HCM đã phát hành ứng dụng "An sinh" trên smartphone để người dân có thể đăng ký và theo dõi được việc cấp phát túi an sinh, tiền hỗ trợ từ ứng dụng này.

“Thời gian trước chúng tôi dùng ứng dụng Google Form để người dân đăng ký nhận túi an sinh và tiền trợ cấp. Tuy nhiên, vì ứng dụng không phải chuyên biệt cho mục đích này nên thường xuyên bị sập”, ông Tự Do nói.

Ứng dụng An Sinh giúp người dân TP.HCM đăng ký nhận túi an sinh và tiền hỗ trợ.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, vì còn ở giai đoạn đầu, ứng dụng vẫn cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn. “Ứng dụng tuy đã được phát hành nhưng chưa hoàn thiện vì còn thiếu cơ sở dữ liệu thông tin đăng ký của người dân cần hỗ trợ. Nếu người dân sử dụng app An Sinh mà bị thiếu tên mình, hãy liên hệ với địa phương để cập nhật danh sách cần được hỗ trợ”, ông Hoan nói.

Ứng dụng An Sinh đã có mặt trên Google Play Store, người dùng có thể tìm với từ khóa "An sinh" trên kho ứng dụng này để tải app. Hiện ứng dụng chưa có phiên bản dành cho hệ điều hành iOS.

Để đăng ký nhận túi an sinh và tiền hỗ trợ, người dân cần đăng ký tài khoản ứng dụng An Sinh bằng cách điền đầy đủ các trường thông tin bao gồm họ tên, giới tính ngày, tháng, năm sinh, số CMND/CCCD, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ, khai báo y tế, tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Bên cạnh đó, người dùng lưu ý khi đăng ký tài khoản, phần mật khẩu bên dưới thông tin tài khoản ngân hàng là dành cho bảo mật của ứng dụng An Sinh. Do đó, người dùng không điền mật khẩu tài khoản ngân hàng vào mục này để tránh rủi ro.

Ngoài ra, trong buổi phát sóng trực tiếp ông Tự Do cũng khuyến khích người dân TP.HCM tải app “Giúp tôi!” trên điện thoại di động. Ứng dụng này có thể hỗ trợ người dùng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các bác sĩ cộng đồng khi gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là điều trị F0 tại nhà.