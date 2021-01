Người dân tố chủ dây hụi gần 100 tỷ 'biến mất'

Người dân liên tục đến công an trình báo về việc chủ hụi rời khỏi địa phương, mang theo gần 100 tỷ đồng tiền hụi của nhiều người.

Ngày 11/1, Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã nhận được nhiều đơn trình báo về việc bà L.T.L. (57 tuổi, ngụ tại địa phương) rời khỏi địa phương cùng dây hụi gần 100 tỷ đồng .

Theo người dân, khoảng tháng 11/2020, bà L. tổ chức dây hụi tại địa phương. Nhiều người dân đã tham gia chơi hụi với số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp trình báo đóng cho người phụ nữ này gần 9 tỷ đồng .

Người dân đến cơ quan công an trình báo chủ hụi rời khỏi địa phương. Ảnh: Ng.T.

Đến ngày 9/1, một số người đến nhà chủ hụi để lấy tiền nhưng cửa đã khóa, bà L. bỏ đi không có mặt tại địa phương. Nhiều người cố liên lạc qua điện thoại nhưng bất thành. Họ đã tình báo vụ việc cho công an.

Công an xã Hàm Mỹ cho biết hơn 100 người dân đã đến gửi đơn. Công an xã khuyến cáo người dân không tập trung đông người, gây mất trật tự công cộng. Đồng thời, công an đề nghị người dân trình báo để tập hợp hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc.