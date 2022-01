Người dân Tây An khổ sở vì lệnh phong thành

Người dân Tây An đang chật vật duy trì cuộc sống hàng ngày do tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm và gián đoạn dịch vụ y tế từ sau lệnh phong tỏa toàn thành phố.

Hôm 31/12/2021 đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca mắc Covid-19 ở Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, vượt trên 150, theo South China Morning Post.

Số ca mắc Covid-19 ở đây chưa có dấu hiệu suy giảm, trong bối cảnh thành phố 13 triệu dân bước sang ngày phong tỏa thứ 11 (kể từ 0h ngày 23/12/2021), gây ra nhiều thách thức đáng kể cho người dân.

Phía trước một cửa hàng thực phẩm ở quận Nhạn Tháp tại Tây An, Li Yuan đang xếp hàng cùng những người khác để chờ đợi đến lượt mua, Nikkei Asia đưa tin.

Qua cánh cửa mở hé, ánh sáng từ bên trong hắt ra phía ngoài, trái ngược với bóng tối bao trùm trên đường phố.

"Việc mua bán thực phẩm giờ đây giống như thực hiện một giao dịch 'chợ đen'. Mỗi lần chỉ một người được phép vào mua và cánh cửa đóng lại ngay sau đó", Li Yuan kể.

Đó là cách người dân địa phương ở quận Nhạn Tháp mua nhu yếu phẩm hàng ngày vào một ngày cuối năm 2021.

Một nhân viên chuẩn bị thực phẩm để giao cho ngưởi dân ở một khu vực đang bị phong tỏa ở Tây An, Trung Quốc, ngày 29/12. Ảnh: Reuters.

Trước đó, người dân ở thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây được yêu cầu ở nhà, trừ khi họ cần ra ngoài để làm xét nghiệm. Gần 13 triệu cư dân trong thành phố đã bị phong tỏa với những hạn chế nghiêm ngặt. Đến hết ngày 31/12/2021, thành phố Tây An đã ghi nhận 1.481 ca mắc Covid-19.

Nhiều cư dân phàn nàn về tình trạng thiếu nguồn cung thực phẩm trên các trang mạng xã hội. Họ cho biết các đơn đặt hàng trực tuyến không được giao và giá cả hàng hóa cũng tăng vọt.

Kể từ tối 28/12/2021, chính quyền Tây An vận động các quận, huyện phát thực phẩm miễn phí cho người dân trong khu vực bị phong tỏa. Tuy nhiên, phần lớn dân chúng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Trong khi đó, sự gián đoạn trong các dịch vụ y tế cũng khiến cuộc sống của người dân Tây An gặp nhiều trở ngại. Chen Wei, một người dân ở quận Vị Ương, cho biết vợ anh đang mang thai 4 tháng và bị đau bụng vào hôm 25/12/2021.

Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy phương tiện để đến bệnh viện nên buộc phải tự tìm cách điều trị. “Giờ đây chúng tôi thậm chí không thể nhận được sự chấp thuận để ra ngoài”, anh nói.

Khó khăn để lấp đầy "rổ rau"

Tại cuộc họp báo cuối năm, ông He Qinghua, một quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết đợt bùng phát dịch tại Tây An vẫn đang trong giai đoạn lây lan nhanh và có xu hướng lan rộng đến các địa phương khác.

Điều đó có nghĩa Tây An vẫn chưa thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong thời gian tới.

Trong khi đó, người dân thành phố vẫn đang chật vật để mua thực phẩm hàng ngày. Li Yuan đã liên hệ với đường dây nóng của chính quyền để báo cáo về tình trạng thiếu nguồn cung cấp thực phẩm, nhưng không nhận được phản hồi.

Ngày giao thừa, gạo và trứng trong siêu thị ở quận Nhạn Tháp đã nhanh chóng được bán hết. Trong khi đó, theo lệnh thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tất cả cửa hàng bán lẻ ở đây đã bị đóng cửa từ sau ngày Giáng sinh.

Ở một khu vực khác trong thành phố, một người dân nói không có đủ nhân viên giao hàng để cung cấp nhu yếu phẩm cho họ.

Gián đoạn dịch vụ y tế

Các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt đã làm gián đoạn dịch vụ y tế trên toàn thành phố, ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân, gồm cả những bệnh nhân suy thận cần điều trị khẩn cấp.

Một nhân viên y tế thu thập mẫu tại một khu dân cư trong đợt xét nghiệm hàng loạt ở Tây An, Trung Quốc, vào ngày 27/12/2021. Ảnh: Reuters.

Khi trả lời tờ Tài Tân (Caixin), anh Chen cho biết hôm Giáng sinh, anh gọi điện đến văn phòng quản lý quận Vị Ương với hy vọng được cho phép đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra.

Tuy nhiên, cơ quan này phản hồi rằng họ không được quyền cấp phép. Anh tiếp tục liên hệ với các cơ quan kiểm soát dịch bệnh khác nhưng đều vô ích.

Một bệnh nhân ung thư khác chia sẻ rằng cô đã phải hoãn việc điều trị sau khi bệnh viện nơi cô thường thăm khám tạm ngưng các dịch vụ ngoại trú.

"Tôi rất đau đớn và không thể ngủ vào ban đêm. Tôi chỉ có thể cắn chặt chăn bông của mình. Tôi không thể trì hoãn được nữa", cô nói.

Trước khi phong tỏa, chính quyền thành phố đã đảm bảo rằng các bệnh nhân ung thư sẽ tiếp tục được điều trị. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả những bệnh nhân không ở khu vực cách ly cũng bị đình chỉ điều trị.

Từ cuối tháng 12, nhiều bệnh viện ở Tây An ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới hoặc từ nơi khác chuyển đến.

Bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông Tây An và Bệnh viện nhi Tây An đã tạm dừng các dịch vụ cấp cứu và điều trị ngoại trú lần lượt từ ngày 20 và 23 trong tháng trước. Trong khi đó, Bệnh viện số 1 Tây An đã đóng cửa một số khoa từ ngày 25/12/2021.

Một số bệnh viện khác đang cố gắng hoạt động trở lại, với yêu cầu bệnh nhân phải đặt lịch hẹn trước. Bên cạnh đó, tất cả bệnh nhân ngoại trú và những người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Thí sinh mắc kẹt trong thành phố

Việc phong tỏa cũng ảnh hưởng đến các sinh viên vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở Tây An.

Các nhân viên y tế kiểm tra tại lối vào khu kí túc xá của một trường đại học bị phong tỏa vào ngày 20/12, ở Tây An, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Hôm 29/12/2021, một ngày sau khi kỳ thi kết thúc, vẫn còn một số lượng lớn thí sinh từ các tỉnh thành khác bị mắc kẹt ở Tây An. Nhiều người đã đặt vé tàu để trở về quê nhà nhưng khi đến nhà ga, họ nhận được thông báo rằng không thể rời thành phố.

Một số thí sinh đang phải tự chi trả các chi phí để ở lại các khách sạn do trung tâm tổ chức kỳ thi sắp xếp.

Tuy nhiên, nhiều người chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào để có nơi ở. "Tôi nóng lòng muốn biết khi nào Tây An có thể ban hành chính sách cho phép các thí sinh bị mắc kẹt trở về nhà", một người nói.