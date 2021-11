Người dân Quảng Ngãi làm bờ bao ngăn nước vào nhà

Chiều 8/11, mưa như trút nước kéo dài khiến tuyến đường Quang Trung, đoạn phía ngoài núi Bút, TP Quảng Ngãi bị ngập sâu. Trao đổi với Zing, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, cho biết do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 8 đến 14/11, địa phương có mưa to đến rất to và dông, đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.