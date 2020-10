Người dân Quảng Nam cảm động nhận hàng nghìn suất quà cứu trợ

Nhận món quà do Huda trao tặng, chị Trần Thị Nhất Việt (xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết: “Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Món quà này thực sự có ý nghĩa rất lớn và kịp thời, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn trước mắt”.