Người đàn ông xăm hình cố Nữ hoàng Anh để tưởng nhớ

Người thợ thực hiện hình xăm quyết định làm nó miễn phí, như một cách tưởng nhớ đến người đã khuất.

Một người đàn ông giấu tên ở Benidorm (Tây Ban Nha) đã đi xăm hình cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II ngay sau khi nghe tin bà qua đời vào hôm 8/9, theo NY Post.

Hình xăm lấy cảm hứng từ bức tranh của họa sĩ minh họa Eleanor Tomlinson, vẽ cảnh nữ hoàng trong trang phục thường thấy: áo khoác màu xanh ngọc lam, đội mũ và xách túi.

Một bên, bà cầm tay chú gấu Paddington, bên cạnh là một chú chó corgi đi cùng. Ở phía trên là dòng chữ Well thats that done, tea?.

Hình xăm tưởng nhớ cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: NY Post.

Jon Malvern (39 tuổi), người thợ thực hiện hình xăm này, cho biết nam khách hàng đã mang theo bức vẽ đến cửa tiệm và yêu cầu được "đi mực" theo thiết kế có sẵn.

"Trong ngành dịch vụ xăm, việc xăm hình ảnh một ai đó để tưởng nhớ họ là điều rất phổ biến, đúng với cả trường hợp người nổi tiếng qua đời.

Tôi thường né tránh những yêu cầu này vì không thích kiếm tiền từ nỗi đau khách hàng đang trải qua. Khi nhận được yêu cầu này, tôi đã nói rằng tôi sẽ làm nó miễn phí", Jon kể lại.

Jon cho biết thêm vào ngày diễn ra tang lễ của cố nữ hoàng, anh sẽ đóng cửa tiệm và dùng số tiền kiếm được từ việc giảm giá xăm hình để mua hoa tưởng nhớ đến người đã khuất.

Hình ảnh cố Nữ hoàng Elizabeth II và chú gấu Paddington vốn có sự liên quan mật thiết.

Trong tiểu phẩm được ghi hình trước và trình chiếu tại bữa tiệc chúc mừng Đại lễ Bạch Kim ở Cung điện Buckingham hồi tháng 6 vừa qua, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã ngồi uống trà cùng gấu Paddington - nhân vật hoạt hình được người Anh yêu thích - trước khi buổi lễ bắt đầu.

Sau khi uống hết bình trà, Paddington mời nữ hoàng món bánh sandwich mứt cam. “Tôi luôn giữ một chiếc để đề phòng trường hợp khẩn cấp”, Paddington nói, rút một cái bánh ra từ chiếc mũ đỏ.

“Tôi cũng vậy”, nữ hoàng đáp lời, mở chiếc túi xách màu đen đặc trưng của bà và lấy ra một chiếc bánh. “Tôi giữ nó ở đây”.

Cuộc “gặp gỡ” giữa nữ hoàng và gấu Paddington đã nhận được tràng pháo tay và tiếng cười thích thú từ hàng nghìn người có mặt bên ngoài Cung điện Buckingham, theo AP.

Cuộc gặp giữa nữ hoàng Anh và gấu Paddington khiến nhiều người xem cười thích thú. Ảnh: AP.

Cung điện Buckingham cho biết nữ hoàng cảm thấy cơ hội mời Paddington uống trà là "quá vui nên không thể bỏ lỡ".

“Nữ hoàng nổi tiếng với khiếu hài hước. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi bà quyết định tham gia tiểu phẩm tối nay. Nữ hoàng có quan tâm đến quá trình quay phim và làm phim hoạt hình. Do đó, cơ hội mời một chú gấu nổi tiếng uống trà quả là quá thú vị để bỏ lỡ”, Cung điện Buckingham cho hay.

Paddington là nhân vật tạo ra bởi tác giả người Anh Michael Bond. Giống như nữ hoàng, chú gấu này có 2 sinh nhật: Vào 25/6 và 25/12. Trong khi đó, ngoài sinh nhật ngày 21/4, bà Elizabeth có một sinh nhật khác vào tháng 6, theo Independent.