Người đàn ông vô ý hại chết tình nhân

Mang xăng về phòng trọ, Tuấn Anh hút thuốc lá rồi gây ra hỏa hoạn khiến người tình tử vong.

Ngày 11/6, VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Vô ý làm chết người, khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù 1-5 năm.

Theo cáo buộc, năm 2019, Tuấn Anh quen chị N. (43 tuổi, nạn nhân trong vụ án). Đã có vợ, con nhưng bị can vẫn quan hệ tình cảm với người phụ nữ này.

Tháng 3/2020, Tuấn Anh thuê phòng trọ ở phường Định Công, quận Hoàng Mai rồi thỉnh thoảng cùng chị N. đến đây ăn ở.

Tài liệu của VKSND thể hiện tối 20/11/2020, chị N. đề nghị Tuấn Anh bỏ vợ để họ có thể chung sống. Khi bị can từ chối, người phụ nữ dọa tự tử nhưng được Tuấn Anh can ngăn. Đến khuya, 2 người tiếp tục mâu thuẫn nên bị can dọa "thích thì cả 2 cùng chết".

Rạng sáng hôm sau, Tuấn Anh lái ôtô đi mua 5 lít xăng. Về đến nhà trọ, người này vô ý đánh rơi can nhựa làm xăng chảy khắp nền nhà. Theo cáo buộc, sau một lúc tranh cãi với chị N., ông ta châm lửa để hút thuốc thì gây ra hỏa hoạn.

Thấy phòng trọ bùng cháy, Tuấn Anh chạy ra ngoài rồi quay lại tìm cách cứu người tình. Cả hai cùng bị bỏng, riêng chị N. tử vong sau một ngày nhập viện.

Cáo trạng xác định nguyên nhân hỏa hoạn do tác động của người sử dụng xăng. Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Tuấn Anh phạm tội Vô ý làm chết người.

Quá trình điều tra, chồng của chị N. yêu cầu bị can bồi thường nhiều loại chi phí với tổng số tiền hơn 380 triệu đồng. Đến nay, Tuấn Anh chưa khắc phục hậu quả.