Người đàn ông vào siêu thị Aeon Mall ăn trộm hàng chục triệu đồng

Túng tiền ăn tiêu, Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1983, trú tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nảy sinh ý định trộm cắp tài sản ở siêu thị Aeon Mall Dương Nội, quận Hà Đông.

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 10/2, Nghĩa một mình đi từ nhà đến siêu thị Aeon Mall Dương Nội. Từ tầng 1, nam thanh niên này mò lên tầng 3, rồi loanh quanh nhiều chỗ tăm tia xem có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Sau hơn 30 phút “săn mồi”, tại khu vực chơi Bowling tầng 3, người này phát hiện cô gái trẻ đang ngồi ở ghế, bên cạnh có chiếc túi xách. Ngay khi cô gái đứng dậy, đi ra chơi bowling cách đó một quãng, Nghĩa tiếp cận, nhấc chiếc túi rồi bỏ đi. Trong túi có chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 5, và tài sản này đã bị Nghĩa tháo sim, vứt đi rồi thuê “xe ôm” về nhà. Chiến lợi phẩm Nghĩa còn có thêm là số tiền 3,5 triệu đồng trong túi.

Nghi phạm Nghĩa.

Thấy ngon ăn, chiều hôm sau Nghĩa lại mò đến khu vực chơi Bowling tầng 3, thì phát hiện đôi nam nữ đang chơi Bowling. Gần đó có chiếc balo khá lớn. Trong lúc đôi bạn trẻ đang say sưa chơi, thì chiếc ba lô đã bị Nghĩa lấy trộm, bên trong có điện thoại di động nhãn hiệu iPhone12 Pro, tai nghe không dây và hơn 20 triệu đồng.

Quá trình tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, Công an phường Dương Nội phối hợp với CQĐT Công an quận Hà Đông đã truy xét, làm rõ và triệu tập Nghĩa. Tại cơ quan công an, Nghĩa đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật đồng thời giao nộp lại toàn bộ tài sản trộm cắp được.