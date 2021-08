Người đàn ông vận chuyển 98 bánh heroin

Súa đang vận chuyển 98 bánh heroin thì bị công an bắt quả tang. Nghi phạm cùng một người khác khai sẽ nhận 300 triệu thù lao nếu chuyển trót lọt số ma túy trên.

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ Vàng A Súa (33 tuổi, ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) và Sùng A Hòa (33 tuổi, ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Súa cùng tang vật là ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 1h30 cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các huyện Nậm Pồ, Mường Chà, thị xã Mường Lay, cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Công an bắt quả tang Vàng A Súa đang vận chuyển trái phép 98 bánh heroin (khoảng 34,3 kg) tại khu vực xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ.

Mở rộng điều tra, ngay trong buổi sáng 13/8, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm Sùng A Hòa và xác định người này là đồng phạm của Súa.

Tại trụ sở điều tra, các nghi phạm khai được thuê vận chuyển 98 bánh heroin để nhận thù lao 300 triệu đồng. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra.