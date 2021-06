Người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể

Công an tỉnh An Giang đang thu thập chứng cứ để làm rõ nghi vấn người đàn ông 56 tuổi do bị sát hại.

Chiều 29/6, cơ quan chức năng tỉnh An Giang bàn giao thi thể ông Hồ Văn Đẹp (56 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) cho gia đình lo hậu sự. Cơ quan điều tra đã tung trinh sát thu thập chứng cứ để làm rõ nghi án liên quan đến nạn nhân. Sáng cùng ngày, người dân xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, phát hiện thi thể ông Đẹp nằm ngoài đường, cách nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông khoảng 300 m. Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nghiêm Túc. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định thi thể ông Đẹp có nhiều vết đâm. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện con dao dài khoảng 30 cm và một xe máy. "Cơ quan điều tra đặt nghi vấn có án mạng. Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã thụ lý vụ việc", lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới nói với Zing. Hiện trường vụ việc cách nhà máy xử lý rác ở huyện Chợ Mới (chấm đỏ) khoảng 300 m. Ảnh: Google Maps.