Người đàn ông tử vong trong chuồng bò

Phát hiện mùi hôi thối, người dân đi kiểm tra thì thấy thi thể người đàn ông đang phân hủy bên trong chuồng nuôi bò.

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong chuồng nuôi bò ở xã An Ninh Tây.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.L.

Chiều 20/11, một số người đi làm ruộng gần chuồng nuôi bò ở ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây (huyện Đức Hòa) phát hiện mùi hôi thối.

Vào kiểm tra, họ thấy một người đàn ông tử vong bên trong chuồng nuôi bò, thi thể đang phân hủy.

Theo người dân địa phương, nạn nhân khoảng 50 tuổi. Ông này từ Bình Dương lên đây mở trang trại nuôi bò thịt.

Công an huyện Đức Hòa có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể về nhà xác khám nhiệm tử thi.