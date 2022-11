Người đàn ông tử vong sau cuộc xô xát với bạn nhậu ở TP.HCM

Xảy ra xô xát với bạn nhậu, người đàn ông sau đó ngủ trong chòi lá đến sáng, thì được phát hiện tử vong.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường tại căn nhà ở xã An Nhơn Tây.

Sáng cùng ngày, Công an xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, nhận tin báo về việc ông Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) tử vong tại nhà của ông N.V.X. (ngụ địa phương).

Qua ghi nhận lời khai nhân chứng, cơ quan chức năng xác định sáng 20/11, ông X. cùng ông Dũng, N.V.L. (33 tuổi) và một số người khác tổ chức ăn nhậu.

Đến khoảng 15h cùng ngày, mọi người đi làm, chỉ còn ông Dũng và L. tiếp tục nhậu. Khoảng vài tiếng sau, ông X. nghe tiếng cự cãi nên đi vào, thì thấy ông Dũng và L. đánh nhau, có nhiều vết máu dưới nền nhà.

Được chủ nhà can ngăn, L. cùng nạn nhân ra trước đường ngồi nhậu và nói chuyện tiếp. Khoảng một tiếng sau, L. kéo ông Dũng vào trong chòi ngủ, còn anh ta lên xe máy rời đi.

Ông X. sau đó đắp mền lên người cho ông Dũng rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, ông X. thức dậy phát hiện nạn nhân đã tử vong, nên trình báo công an.

Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời kể nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thi thể người chết sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, nguyên nhân tử vong đang được cảnh sát làm rõ.