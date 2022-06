Người đàn ông tử vong ở bờ ruộng sau khi giết tình nhân

Sau khi dùng hung khí đâm người tình tử vong, ông C. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 2/6, Công an huyện Tháp Mười phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Mỹ An.

Khu vực phát hiện ông C. tử vong. Ảnh: N.A.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 2/6. Bà N.T.K.H. (sinh năm 1976, bán vé số) được phát hiện tử vong.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định người gây án là ông N.V.C. (58 tuổi, người địa phương). Theo nhà chức trách, ông C. và bà H. có quan hệ tình cảm. Do ghen tuông, ông C. dùng hung khí đâm người tình tử vong rồi bỏ trốn.

Sau khoảng 3 giờ truy tìm, cơ quan chức năng phát hiện ông C. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xoài ở bờ ruộng thuộc thị trấn Mỹ An.