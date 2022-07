Người đàn ông tử vong bên cạnh khẩu súng và dao

Nghe tiếng la thất thanh, người dân chạy đến phát hiện ông An nằm bất động, trên đầu có vết thương, cạnh thi thể có khẩu súng và viên đạn.

Chiều 7/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra cái chết của ông Triệu Văn An (58 tuổi, ngụ xã Bình Minh).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Ngân.

Sáng cùng ngày, người dân sống ở khu vực thôn 5, xã Bình Minh, nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Triệu Văn An.

Khi chạy đến phát hiện ông An nằm bất động trên nền nhà, máu chảy nhiều nên báo công an.

Cảnh sát có mặt sau đó xác định nạn nhân đã tử vong trong tư thế nằm sấp, có vết thương trên đầu, cách thi thể khoảng 1 m có khẩu súng, viên đạn và con dao.