Người đàn ông tự rạch tay, giả bị cướp xe máy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa điều tra và làm rõ vụ việc trình báo sai sự thật, báo tin giả bị cướp tài sản.

Theo trình báo, Công an xã An Khánh tiếp nhận tố giác tội phạm của anh H., trú ở huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Trong đơn trình bày, anh H. cho biết vào 19h ngày 7/11, trong khi di chuyển từ Hòa Bình về Hà Nội, khi đang đi đến đường đại lộ Thăng Long, cách cầu vượt An Khánh 88 m, thì bị 2 người đi xe máy cướp, dùng dao đâm vào tay trái, khiến anh bị khâu 11 mũi.

Để đánh lừa cơ quan điều tra, H. đã tự rạch tay để trình báo sai sự thật

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hoài Đức phối hợp cùng phòng CSHS đã điều tra, xác minh và làm rõ H. không hề bị cướp. Cung đường di chuyển của H. cũng không như trình báo.

Tài liệu điều tra đã làm rõ vào ngày 5/11, do thiếu tiền tiêu xài, H. đã mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Blade của cháu rồi mang đến hiệu cầm đồ ở phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, cầm cố với giá 10 triệu đồng.

Do không muốn người nhà biết sự việc, ngày 7/11, H. đã tự dùng dao cắt giấy rạch nhiều vết vào tay mình, gây thương tích, sau đó đến Công an xã An Khánh, huyện Hoài Đức, trình báo. Cơ quan công an đã làm rõ, và H. thừa nhận hành vi trình báo tin giả.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.