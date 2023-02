Người đàn ông trúng xổ số triệu USD nhưng giấu vợ

Ngày 1/2, một người đàn ông họ Zhou đã bị tòa án tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) yêu cầu bồi thường hơn 3 triệu nhân dân tệ cho vợ vì trúng xổ số nhưng che giấu, giữ làm của riêng.

Vào năm 2021, anh trúng 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,5 triệu USD ) nhờ chơi vé số, Hangzhou Daily đưa tin.

Sau khi trừ thuế, phần tiền nhận về chạm mức 8,43 triệu nhân dân tệ. Thay vì thông báo về chiến thắng may mắn cho cô Lin, bạn đời ở thời điểm đó, anh ta lại quyết định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vào ngày tiền được gửi về tài khoản ngân hàng, Zhou chuyển ngay 2 triệu nhân dân tệ cho chị gái. Vài hôm sau, anh chi 700.000 nhân dân tệ để giúp vợ cũ mua một căn hộ.

Ngay khi phát hiện ra bí mật này, cô Lin nhanh chóng đệ đơn ly hôn. Mong muốn của cô là được hưởng 50% phần thưởng. Bên cạnh đó, người phụ nữ còn yêu cầu được đền bù 2/3 tổng số tiền Zhou đã lén lút cho chị gái và vợ cũ.

Theo phán quyết của tòa án, phần thưởng của Zhou được tính như tài sản chung của vợ và chồng. Do đó, yêu cầu ly hôn và bồi thường của Lin nhanh chóng được chấp thuận và không bên nào có ý muốn kháng cáo.

Vụ kiện nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Không ít người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng người đàn ông đã quá xem thường vợ mình.

“Bất kỳ ai tử tế cũng sẽ không làm thế. Đây là hành động ích kỷ đáng bị xem thường”, một tài khoản bình luận.

“Chính sự toan tính của anh ta đã khiến gia đình tan vỡ. Trong khi đó, khoản tiền thưởng có thể giúp cuộc sống của họ tốt lên”, người khác nói.

Đây không phải là trường hợp che giấu thông tin trúng xổ số với bạn đời đầu tiên tại số tỷ dân, theo South China Morning Post.

Tháng 10/2022, người đàn ông họ Li sinh sống tại tỉnh Quảng Tây đã trúng 219 triệu nhân dân tệ, tương đương 30 triệu USD , sau khi tham gia chương trình xổ số.

Trong một cuộc phỏng vấn, chủ nhân giải thưởng cho biết quyết định không thông báo với vợ con do lo ngại gia đình sẽ lười biếng và ỷ lại số tiền này. Dù vậy, ông đã dành 5 triệu nhân dân tệ cho hoạt động từ thiện của Trung tâm xổ số phúc lợi Quảng Tây.

Theo luật sư Fu Jian, Giám đốc công ty luật Zejin ở Hà Nam (Trung Quốc), tấm vé số được mua trong thời điểm diễn ra hôn nhân. Về mặt pháp lý, khoản tiền thưởng thuộc về cả vợ và chồng.

Ngoài ra, việc ông Li không chia sẻ thông tin trúng thưởng được coi là vi phạm quyền được biết của người còn lại. Luật dân sự của Trung Quốc có quy định tiền trúng thưởng mà vợ/chồng có được trong thời gian hôn nhân là tài sản chung. Do đó, vợ/chồng có nghĩa vụ thông báo trung thực về của cải thu về sau kết hôn.

