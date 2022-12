Người đàn ông trốn truy nã 33 năm ra đầu thú

Trương Công Chức (SN 1969, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra đầu thú sau 33 năm trốn truy nã.

Ngày 19/12, phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vận động Trương Công Chức (SN 1969, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) trốn truy nã 33 năm ra đầu thú.

Theo hồ sơ, Trương Công Chức phạm tội Giết người và bị TAND tỉnh Sông Bé (nay là TAND tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 6 năm tù giam.

Trương Công Chức.

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, ngày 4/10/1990, Chức đã trốn khỏi nơi giam giữ và sử dụng tên giả di chuyển đến TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sinh sống và lập gia đình.

Qua công tác tuyên truyền và vận động của lực lượng công an, Trương Công Chức đã ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.