Người đàn ông trị giá 400 triệu USD

Việc tái ký hợp đồng với Universal Music Group giúp Drake bỏ túi 360 triệu USD. Trước đó, anh vào danh sách 10 nghệ sĩ Hip hop có thu nhập cao nhất của Forbes với 50 triệu USD.

Theo Variety, Drake vừa tái ký hợp đồng với Universal Music Group kèm thỏa thuận khổng lồ trị giá 360 triệu USD . Chủ tịch của UMG, ông Lucian Grainge, xác nhận giọng ca God’s Plan "ký thỏa thuận mở rộng về nhiều mặt, từ dự án ghi âm, xuất bản, đến hình ảnh".

Nguồn tin cho biết thỏa thuận được ký kết bí mật năm 2021. Ngôi sao bán hơn 37 triệu album trên toàn thế giới trước đó ám chỉ về sự giàu có của mình trong một ca khúc.

Drake và Rihanna tại sự kiện MTV Music Awards 2016. Ảnh: Wire.

Trong bản nhạc Lemon Pepper Freestyle từ EP Scary Hours 2, Drake rap: "Trả trước ba trăm sáu mươi, tất cả phải đầy đủ". Điều đó cho thấy nam rapper nhận được khoản tiền hơn 360 triệu USD .

Và trong bản nhạc Have Our Way kết hợp cùng Migos, Drake rap: "Các tỷ phú nói chuyện với tôi theo kiểu khác khi nghe mức lương của tôi từ Lucian Grainge".

Trước đó, Drake vào danh sách 10 nam rapper có thu nhập cao nhất của Forbes. Chỉ tính riêng năm 2021, nam rapper bỏ túi 50 triệu USD . Vulture đánh giá nam rapper đang ở đỉnh cao sự nghiệp với những bản hit nổi tiếng và thành công về mặt thương mại. Drake có một năm đáng nhớ với nhiều kỷ lục được phá vỡ trong lịch sử của BXH Billboard nhờ album Certified Lover Boy.

Xác nhận về hợp đồng khổng lồ của Drake được đưa ra sau khi The Weeknd đồng ý thỏa thuận đắt đỏ tương tự. Lucian Grainge của Universal Music Group nói về hợp đồng của The Weeknd: "Trong thập kỷ qua, chúng tôi vinh dự hợp tác chặt chẽ với Abel (tên thật của nam ca sĩ), một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của làng nhạc có sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng vào tầm nhìn tuyệt vời của anh ấy".