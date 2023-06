Người đàn ông trả lại 37 triệu đồng nhặt được ở trụ ATM

Thấy tệp tiền mệnh giá 200.000 đồng chui ra ở khay đựng của một trụ ATM, ông Nhơn mang toàn bộ đến giao nộp cho công an, tìm chủ nhân.

Ông Nhơn giao nộp số tiền nhặt được cho công an. Ảnh: Trùng Dương.

Khoảng 16h10 ngày 24/6, ông Đỗ Thành Nhơn (ngụ phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) ra trụ ATM của Ngân hàng Quân đội (MB) trên đường Lê Thị Pha, phường 1, để chuyển tiền mặt vào tài khoản. Khi vào trong ông Nhơn vừa bấm lệnh để thực hiện giao dịch chuyển tiền thì bất ngờ nghe tiếng máy ATM rồi tiền chạy ra từ khay đựng tiền.

Quá bất ngờ vì mình không hề thực hiện giao dịch rút tiền. Khi kiểm đếm, ông Nhơn phát hiện có 185 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.

“Lúc tôi đến cây ATM nộp tiền thì có cô gái khoảng 25-30 tuổi vừa đi ra. Tôi đi nộp tiền chứ không phải đi rút tiền, nên chắc chắn số tiền từ cây ATM chui ra không phải của mình. Người ta mất tiền cũng như mình thôi, nên chắc chắn họ sẽ buồn và tiếc của”, ông Nhơn chia sẻ.

Ngay sau đó, ông Nhơn mang toàn bộ số tiền nói trên đến Công an phường 1 giao nộp, nhờ hỗ trợ xác minh chủ nhân tìm trả lại.

Theo trung tá Phan Hà Giang, Phó công an phường 1, ngay khi tiếp nhận tiền từ ông Nhơn, Công an phường đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc; đồng thời làm việc với Ngân hàng MB Chi nhánh TP Bảo Lộc để được hỗ trợ xác minh chủ nhân số tiền, mang trả lại.

“Công an phường sẽ làm đề xuất để cấp trên biểu dương, khen thưởng hành động đẹp của ông Nhơn”, trung tá Giang nói.

Còn đại diện Ngân hàng MB Chi nhánh TP Bảo Lộc cho biết đến nay chưa tiếp nhận trường hợp nào đến trình báo về việc gửi tiền mặt tại cây ATM bị lỗi.