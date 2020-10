Người đàn ông tàng trữ ma túy và súng đạn

Kiểm tra căn nhà của Nguyễn Việt Trí, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều loại súng đạn.

Ngày 28/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Trí (35 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP Mỹ Tho đã bàn giao số súng đạn thu được tại nhà của bị can sang cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang để đưa đi giám định và thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Khẩu súng thu giữ tại nhà Trí. Ảnh: Anh Minh.

Sáng 27/10, cảnh sát bất ngờ kiểm tra căn nhà của Trí nằm sâu trong con hẻm ở phường 8.

Cảnh sát phát hiện trong phòng của vợ chồng Trí có 8 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Tang vật được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Anh Minh.

Kiểm tra tủ nhựa ngay cầu thang của căn nhà, cảnh sát phát hiện nhiều loại súng như: súng bút, một khẩu giống súng rulô, đạn và nhiều dụng cụ sửa chữa tháo lắp súng.

Thời điểm trên, trong nhà của Trí có nhiều người nghiện ma túy. Trí khai nhận số tinh thể màu trắng thu giữ tại nhà là ma túy đá.