Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới khoe cơ bụng

Jungkook khoe thân hình 6 múi trong hình quảng bá ca khúc "Seven". Bài hát ra mắt ngày 14/7 tới.

Ngày 7/7, tờ Sports Donga đưa tin Jungkook phát hành đoạn video ngắn đồng thời hé lộ loạt ảnh đầu tiên để quảng bá bài hát solo Seven. Em út nhóm BTS thu hút sự chú ý với trang phục gợi cảm, khoe cơ bụng.

Jungkook tiết lộ ca khúc Seven rất tuyệt vời và kêu gọi người hâm mộ hãy đón chờ. Em út nhóm BTS nói thêm bài hát sẽ thể hiện màu sắc và âm nhạc mới mà anh chưa cho người hâm mộ thấy trước đây. Jungkook cũng chia sẻ anh yêu thích Seven ngay khi nghe bản demo và lập tức thu âm ca khúc.

Ngoài ra, Jungkook khẳng định Seven không phải sản phẩm âm nhạc duy nhất anh phát hành trong thời gian tới. Anh đang thực hiện một album solo và rất hào hứng chia sẻ nó với người hâm mộ.

Hình ảnh mới của Jungkook.

Seven ra mắt vào 14/7 lúc 13h (giờ Hàn Quốc). Bài hát được mô tả là “mang đậm không khí mùa hè, tràn đầy năng lượng tích cực và chắc chắn giúp khán giả trải nghiệm sức hút của Jungkook”.

Vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Han So Hee tham gia MV Seven. Nữ diễn viên vừa kết thúc quá trình quay MV tại Los Angeles, Mỹ. Khi truyền thông Hàn Quốc liên hệ, công ty quản lý của Han So Hee cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời về vấn đề này.

Trong khi đó, đại diện từ Big Hit Music, công ty quản lý BTS, cũng trả lời một cách mơ hồ. Họ tuyên bố: “Thật khó để xác nhận. Xin hãy thông cảm”. Câu trả lời này chỉ càng làm tăng thêm sự tò mò và mong đợi của người hâm mộ.

BTS tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm vào tháng 6/2022 để các thành viên nhập ngũ và phát triển sự nghiệp solo. Vừa qua, BTS phát hành đĩa đơn Take Two để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Take Two hàm chứa lời tri ân của BTS gửi đến các ARMY. Take Two ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard và giúp nhóm nhạc 7 thành viên giành được hai kỷ lục mới. Jungkook là thành viên thứ 6 của nhóm sau Jin, RM, J-Hope, Jimin và Suga quảng bá solo.