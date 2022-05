Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới chỉnh váy cho vợ ở Cannes

Tài tử Idris Elba gây ấn tượng đẹp với công chúng khi chỉnh váy cho vợ tại buổi ra mắt phim "Three Thousand Years of Longing".

Theo Daily Mail, tài tử Idris Elba và vợ Sabrina là cặp tình nhân hoàn hảo tại buổi ra mắt phim Three Thousand Years of Longing thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

Trong buổi dự lễ ra mắt phim, Sabrina diện chiếc váy dạ hội trắng sang trọng của Tony Ward Couture. Điểm nhấn bộ trang phục là phần tà áo dài phía sau. Trang phục xuyên thấu giúp nữ diễn viên khoe khéo vẻ gợi cảm, nước da khỏe khoắn.

Khoảnh khắc Idris Elba chỉnh váy cho vợ tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Ảnh: AP, BackGrid.

Trong khi đó, nam diễn viên từng được People đưa vào danh sách Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới diện lễ phục xanh nước biển với phần cổ áo màu đen. Đôi giày sáng bóng và chiếc đồng hồ xa hoa là điểm nhấn của trang phục.

Do diện thiết kế cầu kỳ, Sabrina gặp khó khăn trong việc di chuyển. Idris Elba có hành động đẹp là chỉnh váy cho vợ trên thảm đỏ. Ống kính phóng viên ghi lại khoảnh khắc trên và dành nhiều lời khen cho sao phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Tham dự buổi ra mắt phim Three Thousand Years of Longing còn có sự góp mặt của minh tinh Tilda Swinton. Nữ diễn viên trông thanh lịch khi diện bộ váy dài tay, phần cổ áo đính pha lê sang trọng. Nữ diễn viên biết cách chọn trang phục tôn lên vẻ thanh lịch, phù hợp với độ tuổi 62.

Tilda Swinton nổi bật với mái tóc undercut vàng rực tại thảm đỏ ra mắt phim. Ảnh: Getty.

Theo iMDb, Three Thousand Years of Longing là bộ phim kể về người phụ nữ Anh cô đơn và gặp nhiều cay đắng trong chuyến đi đến Istanbul. Phim do George Miller của Mad Max viết kịch bản, đồng thời làm đạo diễn và có kinh phí khoảng 60 triệu USD .

Ngoài ra, sự kiện còn gây chú ý khi có một phụ nữ khỏa thân, xịt sơn lên người gào thét trên thảm đỏ để biểu tình. Nhân viên an ninh sau đó nhanh chóng đưa người này ra khỏi buổi ra mắt phim.

Liên hoan phim Cannes diễn ra ngày 17-28/5. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, gồm Tom Cruise, Anne Hathaway, "Người đàn bà đẹp" Julia Roberts... Trước đó, Variety đưa tin người trong cuộc lo lắng sự kiện làm bùng lên làn sóng Covid-19 mới, bởi các thảm đỏ, sự kiện điện ảnh, lễ trao giải lớn trước đó đều ghi nhận các ca mắc mới.