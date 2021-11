Tài tử "Người Kiến" chia sẻ vợ anh bất ngờ và cười khi nghe tin chồng được bầu là Người đàn ông quyến rũ nhất năm.

Ngày 10/11, tạp chí People công bố Paul Rudd vượt qua Chris Evans và nhiều đối thủ nặng ký khác để nhận danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2021. Tài tử tỏ ra bất ngờ khi được vinh danh.

Anh chia sẻ: "Tôi hiểu nhiều người sẽ thốt lên 'cái gì?' khi nghe Paul Rudd nhận danh hiệu này. Tôi không giả vờ khiêm tốn, nhưng thực sự, có nhiều người nên được tôn vinh trước tôi".

Ban biên tập People đánh giá nam chính Người Kiến có sự tốt bụng, chăm chỉ, khiêm tốn, niềm nở, nhưng đôi khi tự ti. Paul Rudd quyến rũ nhưng anh thường không nhận ra điều đó.

Paul Rudd xuất hiện trong số đặc biệt của tạp chí People. Ảnh: People.

"Cùng với tính cách khiêm tốn, Paul còn có đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp và nụ cười dễ mến. Đó chính là lý do khiến khán giả phải lòng anh suốt nhiều năm. Riêng trong tháng 11, anh ấy sẽ đảm nhận vai diễn Will Ferrell cho loạt phim mới của Apple TV + The Shrink Next Door và tham gia Ghostbusters: Afterlife - một trong những thương hiệu được đánh giá cao nhất Hollywood", tạp chí Mỹ viết.

Ngoài việc là diễn viên tài năng, Rudd còn được ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc. Anh và vợ Julie Yaeger cưới nhau năm 2003, có hai người con là Jack (17 tuổi) và Darby (12 tuổi).

"Nghĩ về bản thân, tôi hình dung mình là người chồng và người cha, chỉ vậy thôi. Tôi thích đi chơi với gia đình ngoài giờ làm việc. Đó là khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất", Rudd bày tỏ.

Khi biết chồng được công nhận là Người đàn ông quyến rũ nhất 2021, vợ nam diễn viên đã cảm thấy sốc, sững sờ, và sau đó cười khúc khích vì thích thú.

Vào dịp gần nhất, Paul Rudd hy vọng được mời dự tiệc cùng George Clooney, Brad Pitt và Michael B. Jordan - những người từng được People vinh danh. Rudd gọi đây là "bữa tiệc quyến rũ".

Paul Rudd được khen ngợi ngoại hình trẻ, không khác nhiều so với thời mới vào nghề. Ảnh: People.

Paul Rudd sinh năm 1969, là diễn viên và biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Báo phương Tây khen Rudd đa năng khi có thể đóng kịch, đóng phim hài tình cảm, phim hành động

Năm 2015, anh gia nhập MCU với vai “Người Kiến” Scott Lang trong dự án cùng tên. Tài tử nói vai siêu anh hùng của anh là sự lệch chuẩn - một kẻ trộm, cựu tù nhân, tính cách ngang tàng. Vai này giúp Rudd được yêu thích toàn cầu.