Người đàn ông quay phim khi CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn

Trong lúc Đội CSGT - trật tự Công an quận 8 (TP.HCM) kiểm tra nồng độ cồn các tài xế, một người đàn ông tới khu vực cảnh sát căng dây để quay phim, giám sát.

Tối 24/6, Đội CSGT - trật tự Công an quận 8 (TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Tạ Quang Bửu.

Hàng loạt tài xế lái xe máy, ôtô qua khu vực có biểu hiện nghi vấn bị CSGT dừng phương tiện, yêu cầu vào lề đường kiểm tra.

Lúc 21h, CSGT căng dây một khu vực nhỏ trên vỉa hè đường Tạ Quang Bửu để lập biên bản người vi phạm. Lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi có biểu hiện say xỉn, đi bộ đến chốt và dùng điện thoại ghi hình tổ công tác.

Người đàn ông phản ứng với CSGT khi bị mời ra khỏi chốt. Ảnh: An Huy.

Tổ công tác đã nhiều lần yêu cầu người đàn ông ra khỏi khu vực căng dây để CSGT làm nhiệm vụ. Một cán bộ CSGT giải thích khi ra khỏi khu vực căng dây, ông này có thể thoải mái quay phim giám sát nhưng vấp phải kháng cự.

“Đây là vỉa hè, tôi có quyền đứng nghỉ mệt và quay phim. CSGT không có quyền đuổi tôi ra khỏi nơi công cộng”, ông này nói.

Nhiều lần thuyết phục không thành, tổ công tác đã yêu cầu Công an phường 5 (quận 8) có mặt đưa người này về trụ sở làm việc và kiểm tra ma túy.

"Tại trụ sở, người này âm tính với ma túy, sau đó được người thân đem giấy tờ tùy thân lên bảo lãnh về nhà", một cán bộ công an phường 5 cho biết.

Nữ tài xế tên Phượng bị phạt 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi lái xe máy. Ảnh: An Huy.

Sau 2 giờ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Tạ Quang Bửu, Đội CSGT - trật tự Công an quận 8 đã lập biên bản 7 trường hợp vi phạm. Trong đó, 3 tài xế có nồng độ cồn vượt 0,4 mg/l khí thở.

Lúc 21h15, tài xế Trương Thiếu Anh (45 tuổi, ngụ quận 10) chạy xe máy với biểu hiện không tỉnh táo bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,630 mg/l khí thở. Người này bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

“Tôi đi nhậu để bàn chuyện làm ăn. Tôi uống cũng khá nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo để lái xe về nhà. Nếu say xỉn, tôi đã đi xe ôm rồi”, ông Anh nói.

Bên cạnh đó, người phụ nữ tên Ánh Phượng (44 tuổi, quê An Giang) trên đường đi ăn tiệc về cũng vi phạm nồng độ cồn mức 0,797 mg/l khí thở, bị CSGT phạt 7 triệu đồng.

Trao đổi với Zing, thượng tá Trần Văn Cương, Phó trưởng Công an quận 8, cho biết 6 tháng đầu năm, trên địa bàn quận 8 xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết người do tài xế sử dụng rượu bia.

Công an quận 8 đã thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn từ 20/6-30/9 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP.HCM.

“Việc kiểm tra nồng độ cồn sẽ được đơn vị kiểm tra thường xuyên mỗi đêm tại nhiều tuyến đường trên địa bàn để kéo giảm tai nạn giao thông”, thượng tá Cương nói.