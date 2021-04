'Người đàn ông quan trọng nhất đời' của Song Joong Ki

Lee Kwang Soo và Song Joong Ki là đôi bạn thân nổi tiếng trong showbiz Hàn. Cặp sao nam cùng sinh năm 1985 và cùng gia nhập ngành giải trí vào năm 2008. Tài tử Hậu duệ mặt trời từng thừa nhận anh chơi cùng nhiều mỹ nam của ngành giải trí như Yoo Ah In, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, Kim Woo Bin, D.O (EXO)... nhưng Lee Kwang Soo vẫn là người bạn thân thiết nhất.