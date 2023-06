Người đàn ông phá két sắt trộm vàng bị bắt sau 7 giờ gây án

Người đàn ông đột nhập lấy trộm 2 chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền vàng. Tuy nhiên, tẩu thoát khỏi hiện trường sau 7 giờ gây án, nghi phạm bị cảnh sát phát hiện và tóm gọn.

Ngày 1/6, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết khoảng 22h ngày 29/5, công an huyện nhận được thông tin của chị Lim Thị M. (SN 2002, trú tại bản Chiềng Ban, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu) trình báo về việc chiều cùng ngày, gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm tài sản gồm 2 nhẫn vàng và 1 sợi dây chuyền vàng. Đây là số vàng mà chị M. đã vất vả đi làm thuê, tích góp được.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quỳ Châu triển khai lực lượng tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức điều tra.

Hà Văn Hợi và hiện trường vụ trộm.

Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sau 7 giờ đồng hồ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với Công an xã Châu Thắng đã đấu tranh, làm rõ, bắt giữ thành công Hà Văn Hợi (SN 1979, trú tại xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ số tang vật là 2 nhẫn và 1 sợi dây chuyền vàng.

Công an huyện Quỳ Châu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.