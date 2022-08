Người đàn ông ở TP.HCM mất gần 2 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi từ số lạ

Sau khi nghe cuộc điện thoại từ số lạ xưng là cán bộ công an, người đàn ông ở quận 12, TP.HCM, mất gần 2 tỷ đồng trong tài khoản.

Ngày 3/8, Công an quận 12, TP.HCM, cho biết đang xác minh, điều tra giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 2 tỷ đồng .

Theo đơn trình báo, ông Ma Xuân Đông, 53 tuổi, làm việc tại phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM, ngày 9/7, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 09063644XXX thông báo số điện thoại của ông đang sử dụng sẽ bị cắt, đồng thời hướng dẫn ông bấm phím số 2 làm theo hướng dẫn để biết rõ lý do.

Làm theo hướng dẫn thì đầu dây bên kia thông báo ông Đông có một số điện thoại đang dùng có liên quan đến tổ chức tội phạm rửa tiền và buôn bán ma túy đã bị bắt.

Nạn nhân trình bày bị lừa mất gần 2 tỷ đồng .

Ông Đông tiếp tục được nối máy với người đàn ông tự xưng là công an. Người này thông báo ông liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền yêu cầu phối hợp điều tra.

Qua điện thoại, đầu dây bên kia tiếp tục yêu cầu nạn nhân chụp thẻ ngân hàng, CMND và làm theo hướng dẫn từ đường link họ gửi đến để xác minh.

Sau đó, người tự xưng là công an gửi cho ông Đông lệnh bắt giam và nói nếu không muốn bị bắt, thì phải chứng minh số tiền một tỷ đồng trong tài khoản BIDV là trong sạch. Nhóm này còn yêu cầu ông Đông rút tổng cộng 840 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank chuyển vào tài khoản BIDV.

Liên tục bị hối thúc chuyển tiền, nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đến ngân hàng kiểm tra, thì phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản BIDV là 1,84 tỷ đồng đã biến mất.

Ông Đông đến Công an phường An Phú Đông trình báo sự việc. Đơn trình báo của nạn nhân được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.12, TP.HCM xử lý.