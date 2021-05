Người đàn ông ở TP.HCM hoang báo bị cướp 78 triệu đồng

Nợ một số tiền lớn và không có khả năng chi trả, Vũ đến công an hoang báo mình bị cướp tấn công, lấy đi số tiền 78 triệu đồng.

Ngày 27/5, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về việc hoang báo bị cướp tài sản.

Vũ thừa nhận hoang báo để được chậm trả nợ. Ảnh: T.A.

Trước đó, Vũ đến công an trình báo vào khoảng 0h20 ngày 21/5, anh ta chạy xe máy ở ấp 6 (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) thì bị một người tấn công, xịt hơi cay vào mặt rồi lấy đi 78 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra, trích xuất dữ liệu camera an ninh quanh khu vực để làm rõ vụ việc.

Tối 26/5, nhà chức trách mời Vũ lên làm việc thì người này thừa nhận là hoang báo. Vũ khai do nợ một số tiền lớn và không có khả năng chi trả nên hoang báo nhằm được chậm trả nợ.