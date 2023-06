Người đàn ông ở Hong Kong nhập viện vì ăn 50 hạt bạch quả

Theo trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong (CHP), một người đàn ông 57 tuổi, sống tại Hong Kong đã phải nhập viện sau khi tiêu thụ một lượng lớn hạt bạch quả hôm 13/5.

Người đàn ông ngộ độc sau khi ăn 50 hạt bạch quả cùng một lúc. Ảnh: My Kitchen.

Những hạt bạch quả này là món quà bệnh nhân nhận từ một người họ hàng gửi từ Trung Quốc đại lục.

Hai tiếng rưỡi sau khi ăn súp hạt bạch quả, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bao gồm chóng mặt, buồn nôn. Sau đó, anh ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán là ngộ độc. Hiện, sức khoẻ của người đàn ông này đã ổn định, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi.

Bạch quả được biết đến như một loại thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ. Loại hạt này cũng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ăn nhiều loại hạt này cùng một lúc có thể gây ngộ độc.

Bạch quả được biết đến như một loại thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ. Ảnh: All Things Health.

Người phát ngôn của CHP cho biết: “Đã có báo cáo rằng việc ăn 10-50 hạt bạch quả đã nấu chín cùng một lúc có thể gây ngộ độc cấp tính ở người”.

Trung tâm này chia sẻ thêm rằng hạt bạch quả có chứa chất độc chủ yếu gây ngộ độc thần kinh. Ngộ độc hạt bạch quả thường biểu hiện các triệu chứng như nôn mửa, khó chịu, co giật hoặc co thắt đại tràng trong 1-12 giờ sau khi ăn phải. Trẻ em, người lớn tuổi và những người có sức khỏe kém có khả năng ngộ độc cao hơn. Do đó, người tiêu dùng cần theo dõi liều lượng khi sử dụng bạch quả.

CHP kêu gọi công chúng hạn chế ăn hạt bạch quả và đặc biệt không ăn sống. Trung tâm bảo vệ sức khoẻ Hong Kong nhấn mạnh rằng nếu phát hiện các triệu chứng ngộ độc, người tiêu dùng nên đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.