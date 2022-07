Người đàn ông ở Đà Nẵng chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn

Sau khi nhận 107 triệu đồng của ông T., Hiếu không tách thửa lô đất như đã hứa, mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/7, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) lấy lời khai của Nguyễn Kông Hiếu (32 tuổi, trú xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này bị công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam hôm qua.

Cảnh sát lấy lời khai của Hiếu. Ảnh: Hùng Nguyên.

Người này khai ngày 25/6 đã đưa ra thông tin gian dối là có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo Nhà nước tại Đà Nẵng nên có khả năng tách thửa các lô đất.

Hiếu nhận các giấy tờ đất bản chính và hứa làm hồ sơ tách thửa cho ông N.V.T. (40 tuổi, trú tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ). Tin lời, ông T. chuyển vào tài khoản của Hiếu 107 triệu đồng. Nhận tiền xong, người đàn ông 32 tuổi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiếu đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Các giấy tờ của bị hại cũng bị thất lạc.