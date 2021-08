Người đàn ông nhập viện vì tự chữa xơ gan

Sau thời gian đốt bấc chữa viêm gan, bệnh nhân ở Cao Bằng phải nhập viện vì mệt mỏi, bụng chướng căng.

Theo thông tin từ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận bệnh nhân T.V.H., 32 tuổi, ở huyện Thạch An, nhập viện trong tình trạng vàng da, mệt mỏi, ăn ngủ kém, đau tức hạ sườn phải, bụng chướng căng. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan, xơ gan.

Người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử viêm gan đã nhiều năm. Vài tháng trở lại đây, người đàn ông bị mệt mỏi, chán ăn, đau bụng nhiều nhưng không đi khám mà điều trị bằng đốt bấc. Sau thời gian điều trị, ông H. không đỡ, cơ thể gầy yếu, xanh xao, bụng chướng nên được gia đình đưa đến viện.

Các bác sĩ cảnh báo các phương pháp dân gian như đốt bấc ban đầu có thể giúp người bệnh đỡ đau, giảm chướng bụng nhưng chỉ có tác dụng nhất thời. Điều này có thể khiến người bệnh bỏ qua thời gian vàng để chữa trị. Sau đó, bệnh nhân sẽ bị nặng lên và nhập viện, khiến việc điều trị khó khăn.

Bệnh nhân H. tự chữa viêm gan bằng cách đốt bấc. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, những bệnh nhân có tiền sử viêm, xơ gan sẽ gặp phải tình trạng mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, ớn lạnh, ra nhiều mồ hôi, ăn nhanh no hoặc đầy hơi sau ăn, thường xuyên bị sốt nhẹ hoặc sốt cao, da mặt sạm đen (do suy giảm chức năng chuyển hóa melanin), đau vùng bụng trên, bên phải.

Ở giai đoạn muộn hơn, bệnh nhân có các triệu chứng như đau hạ sườn phải ngày càng tăng, gan nở to hoặc có khối u, người bệnh có thể tự sờ thấy, chướng bụng (do tụ dịch trong bụng). Người bệnh luôn có cảm giác ngứa ở ngoài da (do tăng lượng bilirubin trong máu); vàng da, niêm mạc và kết mạc mắt vàng; phân nhạt màu, nước tiểu sẫm màu; chảy máu bất thường (chảy máu lợi, chân răng, xuất huyết dưới da); sụt cân đột ngột, không rõ nguyên nhân.

Khi đã được chẩn đoán viêm gan, xơ gan người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ khuyến cáo. Mục đích là làm chậm quá trình xơ hóa ở gan, giảm triệu chứng bệnh đồng thời ngăn chặn biến chứng xảy ra.

Để ngăn ngừa gan xơ hóa, bệnh nhân cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tạo lập và duy trì thói quen sống lành mạnh, nghỉ ngơi phù hợp, vận động ngoài trời với cường độ phù hợp, biết cách kiểm soát cảm xúc, luôn giữ tinh thần lạc quan.

Ngoài ra, người bệnh nên sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, việc lạm dụng thuốc hoặc sử dụng sai liều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan.

Đến nay, chúng ta chưa có thuốc đặc hiệu điều trị viêm gan B. Để phòng ngừa ung thư gan nguyên phát, người bệnh cần được tiêm vaccine, tiêm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh để phòng lây truyền từ mẹ sang con. Ở người lớn, tất cả trường hợp chưa bị nhiễm virus viêm gan B cần tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, viêm gan C chưa có vaccine phòng ngừa. Để kiểm soát nguy cơ viêm gan siêu vi C, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ khỏi nhiễm bệnh bằng cách tránh các đường lây truyền, kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Các triệu chứng ung thư gan thường không rõ ràng vì vậy nếu có bất kỳ điều gì khác thường, chúng ta nên chủ động thăm khám để phát hiện sớm.