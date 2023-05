Người đàn ông nguy kịch sau khi uống 100 ml thuốc diệt cỏ

Sau khi uống 100 ml thuốc diệt cỏ Diquat, người đàn ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng thận đã tổn thương nghiêm trọng.

Bệnh nhân được lọc máu hấp phụ sau khi nhập viện vì ngộ độc thuốc diệt cỏ. Ảnh minh họa: Phạm Trường.

Thông tin được các bác sĩ khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), chia sẻ tại Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên của bệnh viện sáng 19/5.

Trước đó, người đàn ông 32 tuổi uống 100 ml Diquat (thuộc nhóm thuốc diệt cỏ Bipyridyl, cùng nhóm với Paraquat).

Sau 3 giờ uống, anh buồn nôn và nôn liên tục, kèm đau thượng vị. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau rát họng, thượng vị và nôn nhiều, ra dịch trắng, không máu, không khó thở, không co giật.

Một ngày đầu nhập viện, bệnh nhân diễn tiến suy thận cấp rất nhanh. Các bác sĩ tích cực với rửa dạ dày bằng than hoạt, truyền dịch và lọc máu hấp phụ sớm.

May mắn, sau 18 ngày điều trị, người đàn ông hồi phục, được xuất viện, triệu chứng lâm sàng cải thiện hoàn toàn, các chỉ số cận lâm sàng trở về bình thường, ngoài trừ chức năng thận.

Bệnh nhân được ngưng chạy thận và theo dõi chức năng thận ngoại trú. Sau một tháng, chức năng thận hồi phục hoàn toàn như ban đầu.

Diquat thuộc nhóm thuốc diệt cỏ Bipyridyl, cùng nhóm với Paraquat và được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Do vậy, số ca ngộ độc với chất này ngày càng có xu hướng gia tăng.

Ngộ độc Diquat gây tổn thương đa cơ quan, trong đó tổn thương thận cấp rất thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong. Hiện tại chưa thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu làm giảm hấp thu và tăng thải trừ chất độc.

Ngộ độc Diquat gây bệnh cảnh tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là thận. Tỷ lệ tử vong do ngộ độc Diquat rất cao do chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu. Điều này là do triệu chứng lâm sàng của việc ngộ độc chất này rất phức tạp và cơ chế gây độc vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Những bệnh nhân ngộ độc Diquat cấp tính cần được với lọc máu hấp phụ sớm ngay sau nhập viện, giúp giảm đáng kể nồng độ chất độc trong huyết tương.

Tuy nhiên, lọc máu hấp phụ không ngăn được Diquat gây tổn thương và tế bào, dẫn đến rối loạn chức năng cơ quan. Do đó, một số trường hợp ngộ độc chất này với lượng lớn, không được chẩn đoán kịp thời, nhập viện trễ có thể bị thương tật vĩnh viễn thậm chí tử vong dù được lọc máu hấp phụ.