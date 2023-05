Người đàn ông ném hộp đạn vào Điện Buckingham

Cảnh sát thủ đô đã bắt giữ người đàn ông vào khoảng 19h sau khi người này đến gần cổng cung điện ở trung tâm London, cầm một chiếc túi khả nghi và ném đồ vật vào bên trong khuôn viên cung điện, Guardian đưa tin.

Người đàn ông không mang theo súng nhưng bị nghi ngờ sở hữu vũ khí tấn công sau khi cảnh sát lục soát người anh ta và tìm thấy một con dao.

Cảnh sát đã dựng hàng rào tạm thời xung quanh khu vực để đề phòng một vụ nổ có thể xảy ra. Các con đường hiện mở trở lại và hầu hết hàng rào đã được dỡ bỏ.

“Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ người đàn ông và anh ta đã bị tạm giữ. Không có báo cáo về bất kỳ vụ nổ súng hoặc bất kỳ sĩ quan hay người dân nào bị thương. Cảnh sát vẫn ở hiện trường và chúng tôi đang điều tra thêm”, cảnh sát Joseph McDonald cho biết.

Nhà vua và vương hậu không có ở Điện Buckingham vào thời điểm xảy ra sự việc.

Cảnh sát không cho rằng đây là một vụ khủng bố. Họ đang kiểm tra tiền sử sức khỏe tâm thần của nghi phạm. Người đàn ông bị bắt được cho là đã hành động một mình.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cung điện đang chuẩn bị cho lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra vào ngày 6/5 tại Tu viện Westminster ở London, với hàng nghìn sĩ quan từ khắp Vương quốc Anh sẽ được điều động để đảm bảo an ninh cho sự kiện.

