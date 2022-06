Người đàn ông Mỹ bị cá sấu cắn chết

Cá sấu tấn công chết người rất hiếm thấy ở Mỹ, thường mỗi năm chỉ xảy ra một lần, nhưng vụ việc hôm 24/6 lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua.

Một người đã thiệt mạng sau khi con cá sấu kéo vào đầm nước ở gần thành phố Myrtle Beach, bang South Carolina, New York Times đưa tin ngày 27/6. Nhà chức trách địa phương cho biết đây vụ cá sấu tấn công chết người đầu tiên ở bang này kể từ năm 2020.

Theo Sở cảnh sát quận Horry, các nhà chức trách nhận được cuộc gọi cứu hộ vào khoảng 11h45 ngày 24/6. Lực lượng cứu hộ "xác định rằng một con cá sấu đang giữ chặt một người gần đầm nước và sau đó bỏ đi".

Cảnh sát nói rằng một nhà sinh vật học thuộc Sở Tài nguyên bang South Carolina và một người chuyên bắt cá sấu xác định con vật này cần được “an tử nhân đạo tại chỗ”.

Nhà chức trách không tiết lộ tên, tuổi của nạn nhân hoặc các tình tiết khác về vụ tấn công. Cảnh sát khẳng định đang tiếp tục điều tra về vụ việc trên.

Vụ cá sấu tấn công người hôm 24/6 là vụ đầu tiên ở bang South Carolina kể từ tháng 5/2020. Ảnh: ABC.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26/6, ông Jason Repak, hàng xóm của nạn nhân, cho biết việc nhìn thấy cá sấu đi qua con đường bắc ngang giữa hai đầm nước là điều bình thường.

Ông cho biết: “Chúng tôi luôn coi cá sấu là một phần của cộng đồng”. “Mọi người đều đối xử với chúng bằng sự tôn trọng. Chúng tôi cố gắng duy trì khoảng cách với các đầm nước, và khi bạn nhìn thấy các sấu, chúng tôi sẽ ngắm chúng từ xa. Chúng là một phần của tự nhiên".

Cá sấu chủ yếu tập trung ở Florida và Louisiana nhưng cũng xuất hiện ở một số bang khác. Ở bang South Carolina, cá sấu thường được tìm thấy trong các đầm lầy ven biển của bang.

Theo một phân tích vào năm 2019 của Đại học Florida, trung bình có một trường hợp tử vong mỗi năm do cá sấu tấn công ở Mỹ. Con số này nhỏ hơn nhiều so với 56 trường hợp tử vong do các vết thương do nọc độc, chủ yếu do ong bắp cày và các loài ong khác gây ra.