Hàng xóm vạch tội người phụ nữ Mỹ giết chồng

Việc hàng xóm vô tình chứng kiến cuộc cãi cọ giữa cặp vợ chồng ly thân ở Mỹ đã giúp cảnh sát tìm ra nghi phạm trong vụ giết người táo tợn.

Chào đời ở Puerto Rico vào năm 1948, Frank Arroyo Jr. cùng gia đình chuyển đến quận Queens, TP New York, Mỹ, khi ông mới 3 tuổi. Khi 23 tuổi, Frank kết hôn với một bà mẹ đơn thân tên là Gladys, người lớn lên trong cùng tòa nhà chung cư với ông. Họ cùng nhau nuôi nấng 5 đứa con.

Nhưng rồi Frank sớm gặp một người phụ nữ kém 11 tuổi là Donna Marie Salerno rồi nhanh chóng phải lòng nhau. Năm 1982, ông chia tay Gladys và kết hôn với Donna. Hai người chuyển đến bang Florida, nơi họ có hai con và bắt đầu kinh doanh bất động sản. Đến năm 1996, công việc kinh doanh đã khiến họ gặp rắc rối pháp lý. Donna và Frank đã tham gia một số vụ lừa đảo ở Puerto Rico liên quan đến hoạt động thế chấp giả nên bị bắt giữ.

Nạn nhân Frank Arroyo. Ảnh: oxygen.com.

Kết quả là Frank đã phải vào tù 7 tháng ở Puerto Rico. Khi ông mãn hạn tù, Donna ly thân ông. Frank chuyển đến thành phố Middleburgh, bang New York, cùng cô con gái 12 tuổi, trong khi Donna ở lại bang Florida với cậu con trai 4 tuổi.

Ổn định xong công việc, Frank kết nối lại với các con trong cuộc hôn nhân đầu và hẹn hò một phụ nữ tên là Nicole. Donna vẫn ở Florida, sống trên một du thuyền với bạn trai Cary Wayne McKinley, 28 tuổi.

Vụ án mạng táo tợn

Vào đêm 12/5/1997, một người phụ nữ gọi 911 ở thành phố Middleburgh nói rằng Nicole đã xuất hiện trước cửa nhà bà và thông báo Frank đã chết. Theo Nicole, ai đó đã bước vào phòng và bắn Frank bằng súng lục. Ở hiện trường, cảnh sát thấy Frank nằm trên giường với nhiều vết thương do đạn bắn. Hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết sinh học nào.

Nicole kể rằng hung thủ lẻn vào phòng ngủ khi Frank đang nói chuyện với mẹ. Hung thủ là nam giới, dáng người tương đối thấp. Hắn nói: “Hôm nay là ngày may mắn của ông” rồi bắn 4 phát vào cơ thể Frank và chạy ra ngoài. Cả Nicole lẫn con gái Frank không thấy mặt sát thủ.

Vợ thứ hai của nạn nhân, Donna, là một trong những nghi phạm. Song Donna nói cô thăm mẹ vào thời điểm án mạng xảy ra và bà mẹ xác nhận câu chuyện của cô. Donna nhận định có thể hung thủ là một trong những nạn nhân mà Frank từng lừa đảo khi ông còn điều hành doanh nghiệp bất động sản.

Tuy nhiên, một người hàng xóm của Frank kể rằng vào sáng hôm sự việc xảy ra, anh thấy Donna cãi vã với Frank về việc nuôi con. Frank có ý định chuyển tới chỗ khác cùng con gái và Donna không muốn con gái chuyển chỗ nên đòi nuôi con. Trước khi rời đi, Donna tuyên bố Frank “sẽ phải trả giá đắt” nếu không nhường quyền nuôi con.

Những người thân của Frank kể rằng khi còn sống, ông luôn lo sợ mỗi khi Donna dọa dẫm. Frank từng nói với con rằng Donna có thể sẽ giết ông.

Lời thú tội của người vợ

Nhóm điều tra đối chất lần nữa với Donna. Bà ta thú nhận rằng Frank đã đe dọa bạn trai mới của bà nên người phụ nữ thuê 2 người đàn ông dằn mặt chồng.

“Tôi không hề yêu cầu họ giết ông ấy”, Donna khẳng định.

Donna Marie Salerno (trái) và Daniel Edwards. Ảnh: oxygen.com.

Cảnh sát tạm giam Donna nhưng bà ta quyết không khai tên của 2 người đàn ông tấn công Frank. Sau đó, luật sư của Donna đề nghị công tố viên chấp nhận một thỏa thuận mà theo đó, Donna khai sự thật để đổi lấy bản án nhẹ.

Theo lời khai của Donna, chính tình nhân của bà ta cùng 2 thanh niên khác đã lái xe từ bang Florida tới thành phố Middleburgh, New York, vào tối 12/5/1997. Trong quá trình di chuyển tới nhà của Frank tại Middleburgh, họ đã thảo luận về cách xử lý Frank. Và cuộc nói chuyện đã bắt đầu với ý định đe dọa Frank, nhưng kết thúc với quyết định sát hại ông.

Chính Donna muốn người chồng ly thân bị bắn vào đầu để cảnh sát nghĩ rằng hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp. Daniel Edwards, một trong 3 thanh niên, đã bước vào căn hộ của Frank rồi bắn nạn nhân.

Khi cảnh sát tới bang Florida để bắt Daniel Edwards, nghi phạm tỏ ra không ngạc nhiên. “Tôi biết các ông sẽ sớm bắt tôi”, Daniel nói và khai rằng Donna là người đưa ra yêu cầu giết Frank, còn Cary Wayne McKinley (tình nhân của bà ta) cung cấp súng cho Daniel. Người đàn ông thứ ba trên xe là anh cùng cha khác mẹ với Daniel.

Trong quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn kết luận Donna và Daniel Edwards phạm tội giết người cấp độ một nhưng chỉ phải nhận mức án tù 25 năm do Donna đã thỏa thuận với công tố viên. Cary Wayne McKinley may mắn thoát mọi cáo buộc và được trả tự do ngay tại tòa. Donna và Daniel Edwards mãn hạn tù vào đầu năm 2022.