Người đàn ông mang xăng đốt vợ cũ

Ông P. bị cáo buộc đổ xăng lên người vợ cũ, sau đó châm lửa khiến cả 2 bị bỏng.

Khu vực ngã tư Mai Hắc Đế - Giải Phóng thuộc phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột - nơi xảy ra vụ việc.

Theo tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tối (1/2), Đội nghiệp vụ công an thành phố đang phối hợp với công an phường Tân Thành tiếp tục điều tra làm rõ vụ một người đàn ông đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt.

Khoảng 11h30 trưa cùng ngày, ông P.Đ.P.P. (41 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột) mang theo 1 can xăng khoảng 5 lít rồi đến tìm vợ cũ là bà N.T.T.H. (39 tuổi, ở cùng phường). Tại đây, ông P. đã đổ xăng lên người bà H., sau đó dùng bật lửa châm đốt khiến người phụ nữ này bốc cháy và cháy lan sang người ông P.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh tới hỗ trợ dập lửa, đưa cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Một lãnh đạo Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tham gia cứu chữa cho 2 bệnh nhân cho biết khoa tiếp nhận cả 2 trong tình trạng bị bỏng nặng. Sau khi tiến hành sơ cứu, các y bác sỹ của khoa đã chuyển họ đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị.