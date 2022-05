Người đàn ông mắc bệnh lậu sau khi đi mát xa

Do sai lầm khi nghĩ rằng oral sex là an toàn, người đàn ông không may nhiễm lậu cầu chỉ sau một lần đi mát xa.

Người đàn ông 30 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM, đến khám tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) với triệu chứng dương vật chảy mủ vào buổi sáng, tiểu gắt, tiểu buốt, đau khi tiểu. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân cho biết đây là những dấu hiệu rõ ràng của bệnh lậu. Tuy nhiên, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết không quan hệ tình dục với bất kỳ người nào trong thời gian gần đây. Qua thăm khám và kết quả xét nghiệm, bác sĩ Tân xác định bệnh nhân nhiễm lậu cầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc quan hệ tình dục không an toàn. Bác sĩ Tân kể: "Khi nhận kết quả xét nghiệm, bệnh nhân mới nhớ ra hơn một tuần trước đó, anh có đi mát xa. Nghĩ rằng oral sex không mắc bệnh tình dục, anh đã để nữ nhân viên tại đây kích thích bằng miệng". Hình ảnh vi khuẩn Neisseria gonorhoeae gây bệnh lậu. Ảnh: Shutterstock. Thực tế, nhân viên massage mắc bệnh lậu thường sẽ có vi khuẩn lậu lưu trú trong đường hầu họng. Do đó, khi thực hiện kích thích đường miệng, người lành cũng bị lây nhiễm. Thời gian ủ bệnh khoảng một tuần, sau đó người bị lây nhiễm lậu sẽ có các triệu chứng đường tiểu. Sau khi được chẩn đoán, xác định bệnh, người đàn ông được bác sĩ Tân điều trị theo phác đồ. Lậu là một bệnh nhiễm khuẩn, do song cầu gram (-) Neisseria gonorhoeae gây nên. Bệnh lây trực tiếp qua quan hệ tình dục không an toàn, kể cả đường âm đạo, hậu môn và miệng. Triệu chứng điển hình của lậu là chảy mủ ở lỗ tiểu, tiểu gắt, buốt và đau. Ở thể nặng, người bệnh có thể tiểu ra máu hay viêm tinh hoàn. Theo bác sĩ Tân, nhiều người nghĩ rằng quan hệ tình dục bằng miệng thì không có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, thực tế không phải như vậy. Hầu hết bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có thể lây truyền qua đường miệng. Ngoài ra còn nhiều vi khuẩn gây viêm niệu đạo khác. "Quan hệ bằng miệng là sử dụng miệng, môi hoặc lưỡi để kích thích cho bạn tình, tác động vùng kín hoặc hậu môn. Bất kỳ ai có quan hệ bằng miệng với người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đều đối mặt với nguy cơ bị lây", bác sĩ Tân nhấn mạnh.