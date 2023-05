Người đàn ông lùa trộm hơn 400 con vịt

Trong lúc đi bắt cá, người đàn ông ở An Giang đã lùa trộm đàn vịt hơn 400 con của người dân, sau đó gọi xe tải chở về nhà.

Ngày 22/5, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cảnh (36 tuổi, ở xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, hồi tháng 3, Cảnh đi bắt cá ở xã Vĩnh Hòa nên thấy nhiều bầy vịt được người dân nuôi lấy trứng. Bị can đã nảy sinh ý định lấy trộm.

Cảnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau khi lùa vịt ra đường, Cảnh gọi tài xế xe tải đến chở về nhà. Rạng sáng 30/3, Cảnh tiếp tục ra tay lấy trộm vịt tại khu vực này. Sáng ngày 4/4, chủ phát hiện số lượng vịt trong bầy bị giảm nên báo cảnh sát.

Công an sau đó làm rõ người gây ra vụ trộm. Quá trình làm việc Cảnh thừa nhận hành vi. Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 462 con vịt trị giá khoảng 25 triệu đồng để trao trả lại cho bị hại.