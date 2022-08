Người đàn ông lấy cục đá đập chết bạn nhậu

Trong lúc 2 bên giằng co, Khanh lấy cục đá mài dao gần đó đập vào đầu Hóa. Sau khi bạn nhậu tử vong, Khanh kéo xác đi che giấu, thì bị hàng xóm phát hiện.

Khoảng 18h30 ngày 26/2, Vi Văn Khanh (sinh năm 1968, ngụ xã An Hòa) tổ chức nhậu tại nhà, mời Phan Văn Hóa (sinh năm 1972, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đến nhậu chung.

Uống đến lúc cả 2 đều say, bắt đầu xảy ra cự cãi. Hóa lấy chén đang nhậu ném vào lu nước, làm vỡ chén. Thấy vậy, Khanh lên tiếng: “Anh ném chén bể, mai mốt lấy đâu mà nhậu nữa”. Hóa liền trả lời lại: “Tánh tao nóng vậy đó”, đồng thời lấy đôi đũa đâm vào trán Khanh gây thương tích nhẹ.

Bất ngờ bị tấn công, Khanh bực tức chống trả lại bằng cách xông đến vật lộn với Hóa. Khi cả 2 ôm nhau lăn đến khu vực sàn nước, Khanh thấy cục đá mài dao có sẵn, liền nhặt lấy, đập vào vùng đầu và mặt của Hóa. Khi thấy Hóa không còn cử động nữa, Khanh để cục đá xuống sàn nước. Sau đó, Khanh lên võng nằm hút thuốc, rồi vào mùng ngủ, bỏ mặc Hóa sống chết tại sàn nước.

Bị cáo Khanh nghe tuyên án.

Đến sáng hôm sau, Khanh thức dậy, ra sàn nước, phát hiện Hóa đã chết. Không chút lo lắng hay sợ, Khanh bình tĩnh nắm 2 chân kéo xác Hóa ra để ngoài sau vườn, cách nhà khoảng 6 m. Xong xuôi, Khanh vào nhà rửa vết máu tại sàn nước, trên cục đá mài dao và vết máu dính trên người. Ngồi uống rượu tại khu vực nhà bếp một mình, nhìn thấy xác của Hóa có ruồi bu nhiều, Khanh lấy cái võng trong nhà ra đắp lên xác. Thấy đôi dép và áo khoác của Hóa để ở khu vực sàn nước, Khanh lấy đem vào phòng ngủ cất giấu.

Trong lúc Khanh kéo xác của Hóa ra sau vườn nhà, P.N.Đ. (sinh năm 1950, hàng xóm) nhìn thấy, lập tức vào nhà kể cho con ruột của mình là P.V.H. Tiếp đó, H. nói lại cho P.Q.T. cùng biết. Khoảng 8h cùng ngày, T. điện thoại cho Phan Hữu Tâm (cháu ruột của Hóa) biết. Tâm rủ cha ruột (Phan Văn Hiếu) đến nhà Khanh tìm hiểu sự việc.

Khi đến nơi, Tâm hỏi Khanh có thấy chú Út Hóa không, Khanh bình thản trả lời: “Tao đánh nó chết rồi, bỏ xác ngoài sau kìa”. Tâm liền đi ra phía sau nhà, thấy võng đắp lên xác người Hóa, quay ra báo cho ông Hiếu biết sự việc. Ông Hiếu đến Công an xã An Hòa trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến đưa Khanh về trụ sở làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả giám định pháp y kết luận, Hóa tử vong do tụ máu ngoài vùng cứng, mạch máu não sung huyết mạnh... dẫn đến chấn thương sọ não. Qua kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/3, Khanh bị khởi tố điều tra. Cũng như trong quá trình điều tra, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, lời khai của bị cáo Khanh hoàn toàn phù hợp với nội dung vụ án. Bị cáo cho rằng, bực tức việc bị hại ném vỡ chén và dùng đũa đâm nên mới đánh trả lại, nhưng đã dẫn đến bị hại tử vong.

“Là người có đủ sức khỏe, đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đáng lẽ bị cáo phải biết tập trung lo làm ăn nuôi bản thân và gia đình. Ngược lại, cũng vì lười lao động, thích hưởng thụ nên bị cáo không phụ giúp gia đình, thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Cũng từ việc nhậu say mà Hóa đã dùng đũa đâm vào trán bị cáo gây thương tích nhẹ. Tuy nhiên, cũng do trong người có rượu mà bị cáo không tự chủ bản thân, vật lộn với bị hại.

Đáng trách hơn, trong lúc tức giận, bị cáo đã tước đi mạng sống của Hóa. Hành vi này đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cần phải xử lý bị cáo thật nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội”, Hội đồng xét xử nhận định.

Hành vi của bị cáo Khanh đã phạm vào tội Giết người, quy định tại Điểm n (có tính chất côn đồ), Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Khanh 18 năm tù, mức án tương xứng với kẻ hung hăng, nguy hiểm, loạn thần vì rượu.