Người đàn ông la hét trên nóc chung cư Goldmark City

Người đàn ông 49 tuổi đứng la hét, định tự tử trên nóc tòa nhà 40 tầng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã áp sát, khống chế và đưa người này xuống vị trí an toàn.

Chiều 30/6, người dân phát hiện một người đàn ông ngồi trên nóc tòa nhà R2 khi đô thị Goldmark City, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tiếp cận hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm ghi nhận người đàn ông đang có ý định tự tử.

Lực lượng chức năng đã triển khai đệm hơi tại khu vực sân phía dưới chân toà nhà R2, đồng thời cử chiến sĩ tiếp cận hiện trường tại tầng mái. Lúc này, người đàn ông có dấu hiệu tinh thần không ổn định, nghi đã sử dụng rượu, bia. Ông này liên tục la hét, đứng trên lan can của tòa nhà.

Cảnh sát đưa người đàn ông tới vị trí an toàn. Ảnh: Đ.C.

Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm đã trấn an tâm lý để người đàn ông bình tĩnh và làm đánh lạc hướng sự chú ý. Cùng lúc này, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng dây cứu hộ cố định người vào lan can tầng mái rồi tiến tới khống chế và đưa người này xuống vị trí an toàn.

Người đàn ông trên nóc nhà là H.Q.A. (sinh năm 1973, ở Cầu Giấy, Hà Nội). Ông này sau đó được bàn giao cho Công an phường Phú Diễn.

Khu đô thị Goldmark City nằm tại 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có diện tích 12 ha. Tại đây gồm 9 tòa nhà chung cư, trong đó tòa R2 cao 40 tầng.